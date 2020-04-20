Вратарь СФК «Слуцк» стал лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Вратарь СФК «Слуцк» Борис Панкратов стал лучшим игроком 5-го тура «Беларусбанк-Высшая лига-2020». Об этом сообщается в соцсетях лиги.

Борису Панкратову 37 лет. Он родом из Могилёва. До «Слуцка» играл в могилёвском «Днепре» и «Белшине».

Борис стал героем матча, прошедшего 18 декабря, между «Слуцком» и «Шахтёром» в Солигорске. Солигорчане множество раз атаковали ворота, но гол у «Шахтёра» был только один, да и тот случайный: мяч отскочил от ноги защитника «Слуцка» и получился автогол. Панкратов отбил даже пенальти.

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После этой игры болельщики в международной фан-группе «Слуцка» прозвали Панкратова «Стеной».

Напомним, что сейчас команда Слуцка переживает тяжёлое время. Но несмотря на это, она вырвалась на 1-е место в турнирной таблице и стала промежуточным лидером чемпионата Беларуси!