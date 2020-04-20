«Может, продуло, а может, он…» Отзыв на рассказ жителя Слуцка про симптомы коронавируса

Симптомы точь-в-точь, как описал автор статьи («Вот и допрыгался: я, вирус, паника». Рассказ жителя Слуцка — Прим. ред.).

Боль и жжение в спине и грудной клетке, всё равно как будто распирало. Правда, без температуры и кашля, но было желание постоянно отхаркнуть. Как что-то мешало в груди, иногда получалось и становилось легче, была слабость и сильно кидало в пот.

При физической нагрузке быстрее обычного появлялась одышка. Пульс в пределах нормы: в состоянии покоя — 70. Насморка особого не было, может, эпизодически, но был часто заложен нос, обоняние не терял и вкус не пропадал.

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Несколько дней симптомы были ярко выражены, потом постепенно всё практически сошло на нет с рецидивами меньшей силы (в два раза).

Прошло уже с этого времени две с половиной недели. Что это было? Может, продуло, а может, он… Кто его знает. У домашних всё вроде «ОК».

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