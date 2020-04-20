Как в Слуцке мошенники надевают медицинские маски и обманывают кассиров. И советы для продавцов

В магазинах Слуцка активизировались мошенники в медицинских масках. Из-за ситуации с коронавирусом на таких покупателей продавцы не обращают особого внимания. И злоумышленники активно этим пользуются: кассиры не могут описать злоумышленников, да и по камерам установить их личности становится практически невозможно.

В апреле в слуцких магазинах произошло уже четыре таких случая. Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Где и как в Слуцке обманули продавцов

некая женщина в маске покупала „мелочовку“ и хотела рассчитаться купюрой в 100 рублей. В итоге мошенница, якобы ища копейки, ввела кассира в заблуждение и так и не отдала ей 100 рублей, при этом забрав с этой суммы в том числе и сдачу», — рассказал Александр Станкевич и добавил, что на уловки злоумышленников продавцы этого магазина попались трижды.

Похожая ситуация произошла и в магазине «Домашний»: «Две женщины совершали различные манипуляции с кошельком и отвлекали при этом кассира, отсчитывая разменные монеты. В итоге они ушли с 147 рублями 75 копейками».

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Каждый продавец должен знать, как его могут обмануть. Топ-4 способа

Чтобы повысить бдительность кассиров, работников охраны и других сотрудников объектов торговли, Александр Станкевич рассказал о четырёх основных способах обмана, которые используют мошенники в розничных магазинах. «Продавцом может работать каждый человек. Иногда неопытность и невнимательность персонала, иногда отсутствие стрессоустойчивости позволяет мошенникам проворачивать незаконные схемы, принося убытки магазину. Чтобы владельцу торговой точки уберечь бизнес от действий преступников, необходимо ознакомиться с основными их приёмами.

1. Иллюзия оплаты покупки

Этой технике обмана продавцов сотни лет, но актуальна она и сейчас. Причина — использование в ней живого человеческого общения и наличных денег.

Зачастую мошенники работают в паре, хотя встречаются и одиночки. Суть метода заключается в покупке мелочовки с помощью крупной купюры, например, при цене товара 5 рублей продавцу предлагается 100 рублей одной бумажкой. Злоумышленник отвлекает сотрудника обещаниями найти мелочь и постоянно просит подготовить сдачу.

Впоследствии мошенник забирает 95 рублей, а купюру в 100 рублей незаметно прячет в рукав или в сумку, так и не отдав. Затем его подельник начинает активно отвлекать продавца, чтобы он не понял, что ему не заплатили. Заканчивается афера быстрым исчезновением мошенников из торговой точки.

2. Мошеннический возврат

Этот способ мошенничества несколько похож на предыдущий. Злоумышленники также работают в паре, выбирают для покупки мелкий товар и используют крупную купюру. Принципиальное отличие заключается в том, что в итоге банкнота всё же передаётся продавцу, а потом возвращается обратно. Осуществляется это так.

Например, покупатель купил товар за 5 рублей, расплатился купюрой в 100 рублей и получил сдачу 95 рублей. После этого мошенник и его подельники начинают суетиться, громко спорить и в результате решают вернуть покупку. Обязательно озвучивается подобная фраза: «Сколько стоит товар? 5 рублей? Вот вам 5 рублей, отдайте мои 100!». Всё это сопровождается разговорами, шумом и торопливостью.

В итоге продавцу возвращают товар и 5 рублей вместо отданных им 95. Если сотрудник магазина засуетиться и занервничает, то успех злоумышленников гарантирован. Здесь может помочь только хладнокровие при общении с клиентами и знание этого способа обмана.

3. Обман на мелкой сдаче

Метод, как и два прошлых, основан на приобретении мелкого товара с помощью крупной купюры. Способ обмана следующий. Клиент расплачивается за незначительную покупку, например, булавки или коробок спичек с помощью банкноты 100 рублей и берёт сдачу. Ничего не подозревающий продавец отвлекается на следующего покупателя.

Пользуясь выходом из поля зрения сотрудника магазина, мошенник вытягивает из выданных на сдачу денег одну купюру или монету и поднимает крик, что его обсчитали. На фоне поднимаемого скандала продавец начинает сомневаться в правильности выданной суммы и видит самый простой выход — доплатить клиенту. Этим психологическим эффектом и пользуются злоумышленники.

Чтобы этот метод был успешным, стоимость покупки должна быть меньше, чем сумма «дополнительной» сдачи.

4. Наглости нет предела

Следующим способом обмана может овладеть не каждый человек. Он требует наглости, железного самообладания и умения врать в лицо.

Принцип обмана заключается в том, что при покупке товара расчёт производится несколькими купюрами с большим превышением его стоимости. Например, на сумму 50,50 рубля даются 5 банкнот по 10 и одна 5 рублей. После получения сдачи поднимает крик о недостаче, потому что клиент якобы расплатился 6 купюрами по 10 рублей.

Такое поведение мошенника сильно психологически давит на продавца, ведь все слова проговариваются с абсолютной уверенностью. Усиливается этот эффект при наличии очереди. В результате продавцу часто проще добавить сдачу, чем разбираться с таким клиентом.

Такой обман редко производится профессиональными мошенниками, им в основном занимаются обычные люди. Профилактикой от попадания в такие ситуации является бдительность продавца при работе с деньгами".

Слуцкая милиция обращается к работникам торговых объектов, а особенно к продавцам-кассирам, и убедительно просит их быть особенно внимательными и не поддаваться на вышеописанные уловки мошенников!