Кто они – организаторы женского проекта Lampa газеты «Кур'ер». Блиц-опрос случчанок

В понедельник, 20 апреля, женскому проекту Lampa газеты «Кур'ер» исполняется год. Поэтому сегодня у нас две героини нашего блиц-опроса — Виктория Капская и Алиса Листапад, автор и редактор проекта. Девушки рассказали немного о себе, а также почему они занимаются женским проектом и каким видят его в будущем.

Расскажите о себе. Какую роль вы играете в женском проекте Lampa?

Я Виктория Капская, автор женского проекта Lampa. Отвечаю за организацию встреч и другой интерактив с участницами проекта. Если у вас есть предложения, то жду их от вас в своём Instagram — @vika_krupskaya.

Чем вы увлекаетесь вне работы/вне проекта?

Меня ещё в школе называли девочкой, которая на всё распыляется. Я и теперь постоянно пробую новые занятия. Что-то остаётся постоянным, например, йога, а что-то — нет. В свободное время читаю, медитирую, учу иностранный язык.

Поделитесь интересным/смешным/необычным фактом о себе?

Поделюсь двумя. Я постоянно здороваюсь. Неважно, вышла я на час в магазин за хлебом или просто на пять минут заглянула в туалет. А ещё, как заметила коллега, я часто завершаю предложения за собеседника.

Почему вы решили заняться этим проектом?

Я никогда не скрывала того, что в первую очередь занимаюсь женским проектом Lampa для себя. Когда тебе скучно — есть два варианта развития ситуации. Первый — ты ждёшь, пока тебя кто-нибудь развлечёт, второй — ты делаешь это сам. Я выбрала второй вариант, так как не люблю ждать. Мне хотелось общаться с девушками, делать девичники и обмениваться опытом.

Зачем в Слуцке нужно такое женское сообщество?

Я считаю, что наш проект идёт на пользу случчанкам. Мы даём им возможность:

высказаться на наших платформах (сайт, Instagram, Viber),

посетить встречи, за которые в других местах берут немалые деньги,

пообщаться со специалистами разных сфер,

отдохнуть от домашнего быта и рабочих будней,

вспомнить о себе любимой.

Какое будущее женского проекта Lampa вы видите?

Я не могу сказать, сколько просуществует женский проект. Пока у нас есть силы, желание и ресурсы, мы будем делать это. Не исключено, что со временем Lampa трансформируется и перерастёт в нечто новое и крутое. Верю, что у нас с Алисой всё получится, а именно создание женского «комьюнити» в Слуцке. Мы с девочками будем встречаться, учиться, развиваться и общаться.

Расскажите о себе. Какую роль вы играете в женском проекте Lampa?

Меня зовут Алиса Листапад. Я редактор интернет-журнала Lampa. Отвечаю за его контент и работаю с внештатными авторами.

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь.

Тел.: 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com.

Чем вы увлекаетесь вне работы/вне проекта?

Люблю нуар, рисую, веду творческий Instagram со своими работами — @_mon_alisa. Кстати, дизайн для проекта Lampa и портреты для проекта — моя работа (минутка «Похвали себя сам»). Стараюсь много читать, но, к сожалению, не всегда могу выделить на чтение столько времени, сколько мне хотелось бы.

Поделитесь интересным/смешным/необычным фактом о себе?

У меня есть дурацкое хобби — охота на уличных котов. Каждый раз, когда иду по улице и вижу кота, мне надо его погладить, и абсолютно неважно, куда я иду и сколько у меня есть времени.

Почему вы решили заняться женским проектом?

Lampa — не первый женский проект при газете «Кур'ер». За год до неё была «Курага». Я делала её в одиночку и быстро выдохлась. На тот момент мне не хватало опыта, знаний и единомышленников. Поэтому, когда Вика начала проводить встречи для девушек, я с радостью её поддержала.

Для меня Lampa — это возможность для любой девушки быть услышанной. Чтобы она могла открыть интернет-журнал Lampa и понять — она не одна.

Ещё сотни девушек в нашем городе сталкиваются с такими же трудностями, у них такие же интересы. Поэтому нас очень радует, когда тексты для сайта пишут обычные случчанки.

Зачем в Слуцке нужно такое женское сообщество?

Lampa объединяет и помогает убрать социальную изолированность, которая живёт в наших головах. Чат в Viber показал, насколько это было нужно случчанкам.

Какое будущее женского проекта Lampa вы видите?

Мне хочется, чтобы через пять лет «филиалы» нашего проекта существовали во многих городах Беларуси. А также оказывали реальную помощь женщинам — психологическую, юридическую. Думаю, у нас всё впереди.