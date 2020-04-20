В Беларуси уже 6264 случая коронавируса. Статистика по областям

По данным на 20 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Всего с начала вспышки зарегистрировано 6264 случая коронавируса, 51 человек умер. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

Как сообщает Минздрав, на утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья (19 апреля) — 510, за последние сутки — 457.

Всего, по данным на понедельник (20 апреля), зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19:

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в Брестской области — 185,

Витебской — 1504,

Гомельской — 322,

Гродненской — 176,

Минской — 789,

Могилёвской — 265,

Минске — 3023.

Выписаны по выздоровлению 514 человек. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 человека.

Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

С начала февраля в Беларуси проведено 102 556 тестов на коронавирусную инфекцию.