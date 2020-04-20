Комитет госконтроля в апреле провёл мониторинг наличия индивидуальных средств защиты и лекарственных препаратов в нескольких городах Минской области. Ближайший к Слуцку город, который попал в поле зрения контролёров, — Солигорск. Представитель госконтроля рассказал «Кур'еру», как менялась ситуация в течение двух недель.

На 6 апреля:

В 9 из 17 проверенных аптек (Борисов, Логойск, Молодечно и Солигорск) (53%) масок не было. В том числе во всех аптеках Молодечно, в 3 из 4 аптек Борисова и 2 аптеках Солигорска. В остальных продавались маски отечественного производства стоимостью 0,6−2,0 рубля.

Антисептиков не было только в Борисове.

Парацетамола не было в продаже в 15 из 17 аптек (в т.ч. в Солигорске — в центральной районной аптеке, аптеках № 183 и № 193 РУП «Минская Фармация», № 2 ДКМ «Фарм» и № 47 ООО «Искамед»).

С 9 по 13 апреля:

В 112 аптеках (Солигорского, Борисовского, Березинского, Дзержинского, Клецкого, Логойского, Минского, Молодечненского, Пуховичского, Смолевичского районов) ситуация с обеспечением населения средствами защиты и дезинфиктантами улучшилась.

Маски отсутствовали в 5 из 112 обследованных аптек (в т.ч. в аптеке № 87 в агрогородке Долгое Солигорского района), а парацетамола не было в 20 аптеках.

Хуже всего ситуация с обеспечением антисептиками для рук отмечена в Смолевичском, Клецком и Воложинском районах.

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С 15−16 апреля

В 133 аптеках (Минского, Любанского, Солигорского, Копыльского, Вилейского, Воложинского, Копыльского, Крупского, Несвижского, Молодечненского, Мядельского, Пуховичского районов и г. Жодино) медицинские маски и повязки продавались везде.

Комитет госконтроля следит за наличием индивидуальных средств защиты и лекарств в аптеках Минской области. Сообщить об их отсутствии или завышенных ценах можно 20 апреля с 9.00 до 18.00 по телефону (017) 284 03 42.

Сотрудники Комитета государственного контроля заверили, что изучат каждую информацию, озвученную гражданами. Мониторинг будет продолжен.

Мониторинг в Слуцке от газеты «Кур'ер»

С 13 апреля газета «Кур'ер» для своих читателей проводит постоянный мониторинг аптек Слуцка, отображая данные в тексте и на специальной карте: В каких аптеках в Слуцке есть маски и антисептики. Обзор (+ карта)

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