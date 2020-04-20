В «Кур'ер» позвонила работник одной из школ Слуцка и рассказала, что не знает, как поступить правильно. Она обращалась к врачу с симптомами простуды. Ей выписали лечение, но больничный не дали. Женщина не знает, что делать, потому что боится заразить детей, а вдруг у неё коронавирус. «Кур'ер» узнал, что делать и куда обращаться в подобной ситуации.

«С 9 апреля у меня сохраняется непонятное состояние, — рассказала женщина. — Першит в горле, а ближе к вечеру поднимается температура. Когда я только заболела, то была на приёме у лора. Она мне выписала спрей для горла, но больничного не дала. Я лечилась дома, работала удалённо, ведь школа была на каникулах. С 20 апреля мне надо выходить на работу, но моё состояние не улучшилось: ежедневно поднимается температура около 37,5 градусов. Я не знаю, могу ли я в таком состоянии идти на работу, ведь там дети. А вдруг коронавирус? Обследования мне не назначались. Вот и не знаю, куда обратиться — „скорую“ вызывать стыдно, ведь мне не так уж плохо. Идти в поликлинику или вызывать врача на дом? Если мне не дадут больничный, то я вынуждена буду пойти на работу».

«Больной человек на работу идти не должен»

В Слуцкой ЦРБ работает «горячая линия» для информирования населения о мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции. В частности, специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях куда обращаться.

«Больной человек на работу идти не должен, — пояснила Людмила Крипак, врач, консультирующий на «горячей линии». — Если человек чувствует себя мобильным и может прийти в поликлинику, то обращаться он должен в 105 кабинет, минуя регистратуру. Ему нужно обязательно надеть маску и перчатки.

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Если его состояние не позволяет ему передвигаться, он плохо себя чувствует, то нужно вызывать скорую помощь".

Телефон «горячей линии»: 7 17 34, с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.

Кроме того, для оказания консультативной помощи населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ работает дистанционный круглосуточный врачебный пост.

Позвонить можно по телефону 7 15 08.

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