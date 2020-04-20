«Славкалий» добыл первую соль под Любанью. Фотофакт

«Славкалий» Михаила Гуцериева продолжает строительство шахт на Нежинском ГОКе. Работы спустились на глубину до отметки минус 567 метров, где строители обнаружили первый слой каменной соли.



Об этом «Кур'еру» сообщили в пресс-службе ИООО «Славкалий».

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Напомним, что на строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется механизированным способом с помощью стволопроходческих машин, изготовленных в Германии. Технология позволяет исключить ручной труд в шахте, не требует применения взрывчатки, высокоэффективна и экологична. На Нежинском ГОКе проходческие комплексы развили скорость до 5,3 метров в сутки.