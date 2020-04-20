Мои внуки уже месяц сидят в самоизоляции. И вот как коронавирус повлиял на детские игры

Мои внуки сидят в самоизоляции уже четвёртую неделю. Вот как коронавирус повлиял на детские игры.

Дети сами придумали игру и сами смастерили маски. Нам, взрослым, поучиться мастерству у них можно. Я до сих пор не соображу, как они так аккуратно закрепили на ушах тряпочки 🙂 И смешно, и грустно…

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