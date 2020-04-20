Во время пандемии улицы Слуцка, автобусные остановки и скамейки дезинфицируются один раз в неделю, подъезды жилых домов — три раза в неделю.
Об этом «Кур`еру» сообщил Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ.
Дезинфекция улиц
Санитарная обработка улиц проводится хлорсодержащими средствами один раз в неделю. Для этого задействованы две единицы техники: трактор и поливомоечная машина. С такой же периодичностью обрабатываются все автобусные остановки и скамейки.
«Обрабатывается весь город: все 111 автобусных остановок, все скамейки, что есть в городе, скверах и парке, все улицы Слуцка. По возможности техники захватываются дворовые территории и заезды к домам», — сказал директор предприятия.
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Дезинфекция подъездов
Дезинфекция подъездов проводится три раза в неделю. Из них два раза в неделю обрабатывают панели домофонов, дверные ручки, перила лестниц, почтовые ящики, кнопки лифтов. Один раз в неделю опрыскивают всё — от чердака до крыльца. Влажная уборка также проводится с раствором хлора.
Санитарной обработкой подъездов занимаются работники ЖЭУ. «Всю работу выполняем своими силами, никого не привлекали. Необходимыми для этого спецсредствами мы обеспечены», — подчёркнул Николай Воронько.
Он добавил, что пока дезинфекция Слуцка продолжится с такой же периодичностью. «Будут другие указания санэпидслужбы — значит, чаще. Будем работать по мере необходимости. Пока мы справляемся. Есть средства, есть механизмы, есть люди», — отметил директор.
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