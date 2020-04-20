На прошлой неделе «Кур`ер» писал, что с 22 апреля в Слуцке и районе сократится количество маршрутов автобусов примерно на 30%. Такие меры связаны с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток снизился в 2−2,5 раза.

Анонс этой новости на vk.com/kurjer был одним из самых дискуссионных, собрав десятки комментариев. Читайте обзор.

Почему одобряют решение

Александр Карниевич: «Всё правильно! Никто не подумал, что из-за этого вируса люди реально начали меньше ездить. Прибыли нет, а автобусы заправлять чем-то надо же!»

Света Ценок: «Считаю, что это хорошо — ходить на работу пешком! Или на велосипеде! У нас не такие большие расстояния. Ну и что, что раньше вставать. Что вы потеряете, если не посмотрите лишний глупый сериал вечером, не сыграете час в игру или не потратите время в глупой переписке или разглядывании глупых картинок, а уснёте на час раньше? Зато утром вас ждёт здоровая прогулка или поездка! Вам же не в метро ехать. Неужели вы так обленились, что лень пройти лишние 2−3 км? Открою вам секрет — в деревнях люди на работу до сих пор очень много ходят».

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Почему против

Наталья Макареня: «Автопарк считает пассажиропоток по билетам, а многие ездят по проездным билетам, дети — по справкам. И по-моему, это количество пассажиров никто не считал».

Ольга Дашкевич: «Отменены те рейсы, на которых люди добирались и возвращались с работы. Теперь автобусы будут переполнены. Отлично! Позаботились о безопасности в разгар пандемии. В утренние и вечерние часы необходимо увеличивать количество автобусов, а вот днём, согласна, можно и сократить. А теперь утром и вечером автобусы будут рассадниками эпидемии».

Лена Ханцевич: «С Чехова и Ивановского теперь вообще никуда не добраться. Маршрут № 5к по будням отменили. Как людям на работу ездить на «Сахарный"/…/. Теперь, чтобы добраться с одного конца города в другой, нужно час ждать автобуса! Маршрут № 16 отменили по выходным дням /…/».

Елена Соловянчик: «/…/ А тем, кто полностью привязан к автобусу и кому добираться домой за город, отработав смену, как быть? Я бы не сказала, что на маршруте № 6 снизился пассажиропоток. Какие два автобуса в час? В автобусах будет столпотворение! /…/ Про какую дистанцию может идти речь, если все будут дышать в затылок друг другу, а особенно в час пик?»

Родители переживают за детей

Оксана Бирило-Плахетко: «/…/ С улицы Дружной детям в школу придётся приезжать на час раньше! За этот час многое может случиться /…/ Также и с микрорайоном „Чехова“. Там по утрам увеличивать нужно было рейсы, люди не вмещались в автобусы. А они все сняли. На „Мясокомбинат“ только маршрут № 21 едет. Плюс, опять же, и дети в школу пойдут. Будут висеть один на одном, передавать инфекцию /…/».

Юлия Уткина: «Наверное, считали, когда дети на каникулах были. Детям из района „Новодворцы“ ехать в школу в 7.21 или лучше в 8.59? Или лучше пешком? Про безопасность вообще не подумали…»

Елена Доманская: «А как ребёнку добраться домой со второй смены в школе? Уроки до 19.30, а автобус отменили. Пешком по трассе 4 км? Это я про маршрут автобуса № 6».