Как сильно сократились маршруты автобусов в Слуцке. И что изменится после звонков случчан в АП № 2

В среду, 22 апреля, в Слуцке и районе изменится расписание движения городских маршрутов. «Кур`ер» проанализировал, на какие маршруты сократится количество рейсов, а на какие — останется прежним. Некоторые маршруты и вовсе будут отменены.
Как планируется сейчас
- № 2: в рабочие дни было 24 рейса, станет 12 рейсов; в выходные дни — без изменений.
- № 3: в рабочие дни вместо 40 рейсов будет 27; в выходные дни вместо 27 будет 13 рейсов.
- № 4: в рабочие дни вместо 20 отправлений будет 16; в выходные дни — все отправления отменены.
- № 5: рабочие дни: маршрут отменён;
- № 5к: в рабочие дни все рейсы отменены; в выходные дни, наоборот, все рейсы сохранены.
- № 6: все дни: вместо 46 рейсов будет 22.
- № 7: рабочие дни: маршрут отменён.
- № 8: рабочие дни — без изменений.
- № 10: все дни — без изменений.
- № 12: в рабочие и выходные дни — без изменений.
- № 13: рабочие дни — без изменений.
- № 14: рабочие дни: вместо 45 отправлений будет 36; в выходные дни — без изменений.
- № 15: все дни — без изменений.
- № 16: рабочие дни: все отправления сохранены; в выходные дни — все 32 рейса отменены.
- № 17: рабочие дни — без изменений.
- № 18: рабочие дни: маршрут отменён.
- № 20: рабочие дни — без изменений.
- № 21: рабочие дни — без изменений.
- № 22: рабочие дни: маршрут отменён.
Что изменится завтра
Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок автобусного парка № 2, отметила, что сегодня от случчан поступает огромное количество звонков. В администрации предприятия решили пойти навстречу жителям города и вернуть некоторые рейсы автобусов.
«Сегодня мы до конца изучим вопрос и внесём корректировки во временное расписание. Завтра на сайте автобусного парка № 2 появится обновлённая информация. Временное расписание больше обновляться не будет, пока не возобновится пассажиропоток. Хотелось бы, чтобы случчане с пониманием отнеслись к этим изменениям», — добавила она.
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