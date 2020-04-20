Как сильно сократились маршруты автобусов в Слуцке. И что изменится после звонков случчан в АП № 2

В среду, 22 апреля, в Слуцке и районе изменится расписание движения городских маршрутов. «Кур`ер» проанализировал, на какие маршруты сократится количество рейсов, а на какие — останется прежним. Некоторые маршруты и вовсе будут отменены.

Как планируется сейчас

№ 2: в рабочие дни было 24 рейса, станет 12 рейсов; в выходные дни — без изменений .

в рабочие дни было 24 рейса, станет рейсов; в выходные дни — . № 3: в рабочие дни вместо 40 рейсов будет 27 ; в выходные дни вместо 27 будет 13 рейсов.

рабочие дни вместо 40 рейсов будет ; в выходные дни вместо 27 будет рейсов. № 4: в рабочие дни вместо 20 отправлений будет 16 ; в выходные дни — все отправления отменены .

в рабочие дни вместо 20 отправлений будет ; в выходные дни — все отправления . № 5: рабочие дни: маршрут отменён ;

рабочие дни: маршрут ; № 5к: в рабочие дни все рейсы отменены ; в выходные дни, наоборот, все рейсы сохранены .

все рейсы ; в выходные дни, наоборот, все рейсы . № 6: все дни: вместо 46 рейсов будет 22 .

все дни: вместо 46 рейсов будет . № 7 : рабочие дни: маршрут отменён .

рабочие дни: маршрут . № 8: рабочие дни — без изменений.

рабочие дни — без изменений. № 10: все дни — без изменений.

все дни — без изменений. № 12 : в рабочие и выходные дни — без изменений.

в рабочие и выходные дни — без изменений. № 13: рабочие дни — без изменений.

рабочие дни — без изменений. № 14: рабочие дни: вместо 45 отправлений будет 36 ; в выходные дни — без изменений .

рабочие дни: вместо 45 отправлений будет в выходные дни — . № 15: все дни — без изменений.

все дни — без изменений. № 16: рабочие дни: все отправления сохранены ; в выходные дни — все 32 рейса отменены .

рабочие дни: все отправления ; в выходные дни — все 32 рейса . № 17: рабочие дни — без изменений.

рабочие дни — без изменений. № 18: рабочие дни: маршрут отменён .

рабочие дни: маршрут . № 20 : рабочие дни — без изменений.

рабочие дни — без изменений. № 21: рабочие дни — без изменений.

рабочие дни — без изменений. № 22: рабочие дни: маршрут отменён .

Что изменится завтра

Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок автобусного парка № 2, отметила, что сегодня от случчан поступает огромное количество звонков. В администрации предприятия решили пойти навстречу жителям города и вернуть некоторые рейсы автобусов.

«Сегодня мы до конца изучим вопрос и внесём корректировки во временное расписание. Завтра на сайте автобусного парка № 2 появится обновлённая информация. Временное расписание больше обновляться не будет, пока не возобновится пассажиропоток. Хотелось бы, чтобы случчане с пониманием отнеслись к этим изменениям», — добавила она.