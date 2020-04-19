Сегодня утром я начал покашливать. Раз кашлянул, другой. Старался сдерживаться. Чтобы родные не косились на меня. Пасха всё же, праздник великий. Но кашлять хотелось всё больше. А потом начали побаливать лёгкие. Несильно болели, но чувстовал — что-то не то. Начало ломить спину и неметь конечности. Точней — холодными стали.

Стоп! Покашливать вообще-то начал вчера! Или позавчера? Тут я понял — что-то не то. Начал вспоминать, с кем я контактировал неделю-две назад, пока был инкубационный период. От кого мог заразиться.

Потом пошли мысли пострашнее: кого я заразил из своих родных и близких, а кого — на работе. Это самое страшное! Ведь знаю же, что половина случаев заражения от тех, кто вообще не ощущал никаких симптомов. Поздно, в общем…

Лоб. Да, кажется, горячеват. По ощущениям — 37,3. Измерять градусником страшно. Всё! Точно началось! Завтра будет 40! Как же так?! Почему я?!

Реклама

Начал думать, что делать дальше, к чему и как готовиться. В какой момент объявить, что возможно я заражён и мне нужна помощь. Сегодня это сказать? Нет. Пасха. Не надо. Завтра? Или ждать дня, когда уже будет заметно нехорошо? Вдруг пронесёт и это просто недомогание и нервный кашель. А как быть на случай самого страшного исхода? Как приготовится к этому?

Начал думать как меня будут винить люди, что я заразился и сам заразил. И как никому не будет дела, что я изо всех сил оберегался, носил маску, мыл руки и почти ни с кем не контактировал.

Скорее всего я заразился в магазине или когда поздоровался за руку с одним знакомым. Я тогда кажется руки не помыл сразу. Надо позвонить ему под каким-нибудь предлогом, узнать про его самочувствие.

Что же будет?! Скоро родные начнут задавать вопросы, чего это я кашляю. Вот даже когда утром по телефону поздравлял с Пасхой очередного родственника, меня спросили: «Что это у тебя с голосом? Не заболел ли?»

В горле как-то пересохло… Наверное из-за этого у меня изменился голос…

***

К вечеру стал чувствовать себя лучше. Как-то и мысли появились другие. Вспомнил, что вчера вообще-то на даче убирал огород, готовил к посадке картошки. Ветер в поле холодный, я по глупости оделся легко и за три часа перемёрз. И болят вроде совсем не лёгкие, а спина на уровне грудного отдела — мышцы потянул.

Жизнь продолжается. Завтра на работу.

Или всё же?.. Главное не кашлять…

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».