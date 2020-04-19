Происшествия на выходных. В Слуцке угнали «Ладу"-седан, цвет: «баклажан»

Ночью на 19 апреля со двора дома 1 на улице Пионерской в Слуцке угнали автомобиль ВАЗ-2107 цвета «баклажан». Владелец просит тех, кто стал свидетелем или видел машину, сообщить в милицию по телефону 102 или хозяину автомобиля по телефону +375 447 571 873.

В Полоцком районе «БМВ» вылетел в кювет. Водитель погиб

Под Брестом в аварии погибли два человека, один серьёзно травмирован

Около 2 часов ночи в субботу в Полоцком районе на трассе водитель «БМВ» не справился с управлением. Автомобиль врезался в «отбойник», вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель умер на месте. Его 23-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. TUT.BY

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