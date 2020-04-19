Происшествия на выходных. В Слуцке угнали «Ладу"-седан, цвет: «баклажан»

Ночью на 19 апреля со двора дома 1 на улице Пионерской в Слуцке угнали автомобиль ВАЗ-2107 цвета «баклажан». Владелец просит тех, кто стал свидетелем или видел машину, сообщить в милицию по телефону 102 или хозяину автомобиля по телефону +375 447 571 873.
В Полоцком районе «БМВ» вылетел в кювет. Водитель погибОколо 2 часов ночи в субботу в Полоцком районе на трассе водитель «БМВ» не справился с управлением. Автомобиль врезался в «отбойник», вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель умер на месте. Его 23-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. TUT.BY
Под Брестом в аварии погибли два человека, один серьёзно травмирован
Видео: Виртуальный Брест
В Гродно на пожаре нашли тело убитого мужчиныВечером в субботу 18 апреля в Гродно пожарные потушили пожар в частном доме и нашли в нём труп 72-летнего хозяина. На теле были повреждения. Следователи установили, что мужчину убили. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержан подозреваемый — 47-летний приятель погибшего. БЕЛТА
В Мозырском районе горел дом. Спасли двух человекВечером в субботу спасатели тушили жилой дом в деревне Малые Зимовищи Мозырского района. Сосед ещё до прибытия пожарных вытащил из горящего дома через окно женщину. Её отправили в больницу. Пожарные нашли на полу в коридоре 65-летнего хозяина и тоже спасли его. Его увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём при курении. МЧС
Под Наровлей на берегу Припяти сгорела «Хонда»В субботу утром на берегу Припяти сгорела «Хонда», принадлежащая 69-летнему пенсионеру. Вокруг машины сгорело 2 гектара травы. Хозяин с ожогами госпитализирован. Вероятные причины пожара — неисправность машины или нарушение правил эксплуатации. МЧС
Под Брестом — лесной пожарДнём в воскресенье 19 апреля к югу от Бреста начался пожар. Горит сухая трава, кусты и деревья. Дым виден из города. TUT.BY
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