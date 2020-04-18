В Англии 99-летний ветеран собрал 3 млн фунтов на борьбу с коронавирусом, наматывая круги по двору

Том Мур из Йоркшира — ветеран Второй мировой войны, человек старой закалки. 30 апреля он готовился с размахом отпраздновать столетний юбилей, но карантин вмешался в его планы. Тогда капитан Мур решил бросить вызов возрасту, а заодно помочь медработникам, которые борются с коронавирусом. Его историю рассказывает The Guardian.

Британец пообещал до своего дня рождения без посторонней помощи пройти 2,5 км — а это почти марафонская дистанция для человека его возраста. Чтобы добиться цели, Муру нужно нарезать сотню кругов по своему 25-метровому дворику.

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Ветеран объявил о пари 8 апреля и предложил всем, кто его поддерживает, сделать пожертвование в фонд помощи Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Тогда он надеялся собрать тысячу фунтов (чуть больше 90 тыс. рублей). Всего за сутки сторонники Мура перечислили медикам 70 тыс. фунтов (почти 6,5 млн рублей), а через несколько дней сумма достигла отметки в 1 миллион.

«Это почти невероятно, не правда ли? — говорит Мур журналистам Би-би-си. — Но когда я думаю, для кого это, и какие они все смелые… Я думаю, они заслужили каждый пенни».

На момент публикации (14 апреля) Мура поддержали свыше 157 тыс. человек, они перечислили на борьбу с коронавирусом более 3,2 млн фунтов (почти 300 млн рублей).

Каждый день ветеран проходит не меньше десяти кругов. По словам его дочери Ханны, к цели он может приблизиться даже раньше дня рождения, уже в этот четверг.

«Наши отважные медсестры и доктора сейчас на передовой… сегодня наша армия — это те, кто носит медицинскую униформу, и они справляются великолепно», — отмечает бывший военный.

До войны Мур учился на инженера, а потом записался в добровольцы и ушел на фронт. Он окончил офицерскую школу и получил звание капитана, служил в Индии и на Суматре, а затем работал инструктором в военном училище. Его супруга умерла в 2006 году после долгой болезни. Сам Мур не раз обращался к докторам: ветеран перенес перелом шейки бедра и рак кожи.

Его сослуживец Гарри Биллинг, которому 94 года, поддержал друга: «Я так горжусь тобой. Продолжай, ты делаешь большое дело. Держись, старик!» Мур уже сообщил, что намерен обойти двор и еще 100 раз, если это поможет собрать больше денег для системы здравоохранения.