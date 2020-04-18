В Солигорске возводят спортивный комплекс «Шахтёр» с футбольным полем и трибунами. Строители сказали, что поле уже готово — ждёт футболистов‚ а с коронавирусом будут бороться спортом.

Теннисный крытый манеж, тренировочные поля и баскетбольно-волейбольные площадки с бытовыми помещениями ещё в процессе строительства. Ко Дню города спортивный комплекс должны сдать под ключ‚ сообщил «Кур'еру» Андрей Васильков‚ начальник участка УМ-108.

Перед главным зданием по улице М. Горького строители СУ-149 укладывают плиткой стояночные места для автомобилей. Это будет большой подарок городу к его празднику.

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