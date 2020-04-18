В Слуцке жители разделились на два лагеря: на тех, кто носит средства защиты, чтобы снизить риск для себя и окружающих, и на тех, кто посещает общественные места без этих «аксессуаров». Но многие из тех, кто носит защитные средства, делают это неправильно, поэтому только вредят себе.

Хочу поделиться личными наблюдениями, поскольку я медик.

Наблюдение № 1

Замечаю в городе людей, которые в маске и одноразовых перчатках выходят из магазина и садятся в машину. Теми же перчатками, которыми пользовались в магазине, трогают руль, двери, коробку передач, всё так же надеясь на свою надёжную защиту. Интересно, приходит ли им в голову, что всю заразу из магазина они принесли в личное пространство!

Наблюдение № 2

Или другая ситуация. Выходят люди из автобуса, опять же в перчатках, которыми держались за перила, брали деньги, достают телефон из кармана и прикладывают его к лицу. Всё, что они собрали на перчатки в автобусе, оказалось и на лице.

Наблюдение № 3

Или вижу, девушка идёт по улице, но в маске и перчатках. Она постоянно поправляет волосы руками в перчатках, касаясь лица.

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Наблюдение № 4

Или люди идут в масках, закрыв ими рот, но нос остаётся неприкрытым. В таком случае маска бесполезна. Но ещё хуже, когда вы приходите в общественное место и начинаете кашлять и чихать, даже рот не прикрывая!

Наблюдение № 5

Некоторые надевают маску утром и носят её целый день, периодически спуская на шею или подбородок. Маску нужно менять, носить её можно не больше двух часов и уж точно не спускать на шею.

Итого. 7 тезисов

Я не против средств защиты — только «за», но давайте пользоваться ими разумно!

ТЕЗИС № 1. Маску и перчатки надеваем только тогда, когда находимся в общественных местах и с кем-то близко контактируем, касаемся множества предметов.

ТЕЗИС № 2. Если вы идёте по улице, дышите свежим воздухом, то положите маски и перчатки в пакетик и в сумку или карман.

ТЕЗИС № 3. Если каждый из нас перестанет пренебрегать личными средствами защиты, будет носить маски и перчатки, не будет касаться руками лица, будет протирать потенциально опасные вещи, которые приносит домой, то шансов остановить распространение вируса будет больше.

ТЕЗИС № 4. И наконец, относитесь с уважением к окружающим. Пора переходить из стадии отрицания, что у нас никакого вируса нет, а только «коронапсихоз», в стадию принятия проблемы.

ТЕЗИС № 5. Наденьте средства защиты независимо от того, как бы вы хорошо себя не чувствовали. Ведь в общественном месте кто-то один из 20 человек может быть потенциально опасным, но вы об этом не знаете.

ТЕЗИС № 6. Сократите контакт с пожилыми родственниками, для них вы можете быть тоже потенциально опасными. Впереди большой православный праздник — Пасха, но лучше оставайтесь дома!

ТЕЗИС № 7. Здесь не решит вопрос только карантин, дело в личном самосознании каждого из нас. Сейчас, как на войне, все средства хороши. И лучше делать хоть что-то, чем совсем ничего!

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