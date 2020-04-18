Действительно происходит много плохого, но мы склонны преувеличивать.

«Это моя по­след­няя по­пыт­ка оста­вить свой след в этом мире: из­ме­нить спо­соб мыш­ле­ния лю­дей, уме­рить их ир­ра­ци­о­наль­ные стра­хи и пе­ре­на­пра­вить их энер­гию в кон­струк­тив­ное рус­ло», — го­во­рит Ханс Рос­линг о сво­ей кни­ге «Фак­то­ло­гич­ность», ко­то­рая ско­ро вый­дет в из­да­тель­стве Cor­pus. Рос­линг — спе­ци­а­лист по про­бле­мам ми­ро­во­го здра­во­охра­не­ния и ос­но­ва­тель швед­ско­го от­де­ле­ния «Вра­чей без гра­ниц». В «Фак­то­ло­гич­но­сти» он пы­та­ет­ся по­мочь чи­та­те­лям по­бо­роть но­вост­ную па­ни­ку и опи­сы­ва­ет ло­вуш­ки, в ко­то­рые по­па­да­ет наш ра­зум. «Цех» пуб­ли­ку­ет фраг­мент из гла­вы «Ин­стинкт нега­ти­ва».

Ме­га­за­блуж­де­ние о том, что «мир ста­но­вит­ся хуже»

В этой гла­ве рас­ска­зы­ва­ет­ся об ин­стинк­те нега­ти­ва — на­шей склон­но­сти за­ме­чать пло­хое чаще, чем хо­ро­шее. Су­ще­ство­ва­ни­ем имен­но это­го ин­стинк­та объ­яс­ня­ет­ся вто­рое ме­га­за­блуж­де­ние.

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Чаще все­го я слы­шу, что «мир ста­но­вит­ся хуже». И в мире дей­стви­тель­но про­ис­хо­дит мно­го пло­хо­го. Со вре­мен Вто­рой ми­ро­вой вой­ны ко­ли­че­ство жертв во­ен­ных кон­флик­тов ста­биль­но сни­жа­лось, но по­сле на­ча­ла вой­ны в Си­рии тен­ден­ция из­ме­ни­лась. На­блю­да­ет­ся оче­ред­ная вол­на тер­ро­риз­ма.

Не мо­гут не тре­во­жить чрез­мер­ный вы­лов рыбы и ис­то­ще­ние мо­рей. Спис­ки мерт­вых зон в ми­ро­вом оке­ане и на­хо­дя­щих­ся под угро­зой ис­чез­но­ве­ния ви­дов ста­но­вят­ся все длин­нее.

Тают льды. В бли­жай­шие 100 лет уро­вень моря, ве­ро­ят­но, под­ни­мет­ся на метр. Со­мне­вать­ся в этом не при­хо­дит­ся из-за вы­пу­щен­ных че­ло­ве­че­ством в ат­мо­сфе­ру пар­ни­ко­вых га­зов, ко­то­рые не рас­се­ют­ся еще дол­гое вре­мя, даже если мы пе­ре­ста­нем их вы­пус­кать.

Крах ипо­теч­но­го рын­ка США в 2007 году, не пред­ска­зан­ный ни од­ним из ре­гу­ли­ру­ю­щих ор­га­нов, был вы­зван мас­со­вы­ми ил­лю­зи­я­ми без­опас­но­сти аб­стракт­ных ин­ве­сти­ций, сути ко­то­рых по­чти ни­кто не по­ни­мал. Се­го­дня си­сте­ма оста­ет­ся та­кой же слож­ной, ка­кой была то­гда, по­это­му по­доб­ный кри­зис мо­жет слу­чить­ся сно­ва. Воз­мож­но, даже зав­тра.

Что­бы на этой пла­не­те ца­ри­ли мир и фи­нан­со­вая ста­биль­ность, а при­род­ные ре­сур­сы были долж­ным об­ра­зом за­щи­ще­ны, нам не обой­тись без меж­ду­на­род­но­го со­труд­ни­че­ства, ос­но­ван­но­го на об­щем фак­то­ло­ги­че­ском по­ни­ма­нии мира. Сле­до­ва­тель­но, те­ку­щий недо­ста­ток зна­ний о мире пред­став­ля­ет са­мую се­рьез­ную про­бле­му.

Я по­сто­ян­но слы­шу нега­тив. Здесь вы мо­же­те по­ду­мать: «Ханс, ты про­сто об­ща­ешь­ся с са­мы­ми мрач­ны­ми людь­ми».

Мы ре­ши­ли про­ве­рить, так ли это. Мы за­да­ли лю­дям из 30 стран во­прос, при­ве­ден­ный в на­ча­ле этой гла­вы: «Как вы счи­та­е­те, мир ста­но­вит­ся луч­ше, хуже или оста­ет­ся неиз­мен­ным?» Вот что они от­ве­ти­ли.

Я ни­ко­гда не до­ве­ряю дан­ным на 100 про­цен­тов — и вам не со­ве­тую. Все­гда есть ме­сто со­мне­ни­ям. В этом слу­чае я ска­зал бы, что циф­ры в це­лом вер­ные, но не сто­ит де­лать вы­во­ды на ос­но­ва­нии незна­чи­тель­ных раз­ли­чий. (Кста­ти, этот прин­цип при­ме­ним ко всей ста­ти­сти­ке: не сто­ит де­лать вы­во­ды, если раз­ни­ца мень­ше, ска­жем, 10 про­цен­тов.) Но об­щая кар­ти­на по-преж­не­му ясна. Боль­шин­ство лю­дей счи­та­ет, что мир ста­но­вит­ся хуже. Неуди­ви­тель­но, что мы жи­вем в та­ком на­пря­же­нии.

Ста­ти­сти­че­ская те­ра­пия

Лег­ко сле­дить за всем пло­хим, что про­ис­хо­дит в мире. Го­раз­до слож­нее узна­вать о хо­ро­шем — о мил­ли­ар­дах по­ло­жи­тель­ных сдви­гов, о ко­то­рых ни­где не со­об­ща­ет­ся. Не пой­ми­те меня непра­виль­но, я имею в виду не про­сто при­ят­ные но­во­сти, ко­то­рые долж­ны ни­ве­ли­ро­вать нега­тив. Я имею в виду фун­да­мен­таль­ные по­ло­жи­тель­ные сдви­ги, ко­то­рые ме­ня­ют мир, но про­ис­хо­дят очень мед­лен­но, очень непо­сле­до­ва­тель­но или очень неза­мет­но, что­бы по­пасть в но­во­сти. Я имею в виду тай­ное без­молв­ное чудо че­ло­ве­че­ско­го про­грес­са.

Ос­нов­ные фак­ты о про­грес­се че­ло­ве­че­ства из­вест­ны так пло­хо, что меня при­гла­ша­ют рас­ска­зать о них на кон­фе­рен­ци­ях и со­бра­ни­ях по все­му миру. По­рой мои лек­ции на­зы­ва­ют вдох­нов­ля­ю­щи­ми, и мно­гие от­ме­ча­ют, что они ока­зы­ва­ют бла­го­твор­ный эф­фект. Я к это­му не стре­мил­ся. Но в этом есть ло­ги­ка. В ос­нов­ном я по­ка­зы­ваю офи­ци­аль­ную ста­ти­сти­ку ООН. Пока кар­ти­на мира лю­дей оста­ет­ся го­раз­до нега­тив­нее ре­аль­но­сти, про­стая ста­ти­сти­ка при­бав­ля­ет по­зи­ти­ва. Нече­го и удив­лять­ся, что лю­дям ста­но­вит­ся спо­кой­нее, ко­гда они узна­ют, что мир го­раз­до луч­ше, чем ка­жет­ся. Это но­вый тран­кви­ли­за­тор, ко­то­рый мож­но со­вер­шен­но бесплат­но по­лу­чить он­лайн!

Нач­нем с ана­ли­за тен­ден­ций в сфе­ре ни­ще­ты.

Во­прос. За по­след­ние 20 лет доля ми­ро­во­го на­се­ле­ния, жи­ву­ще­го в ни­ще­те…

А. …по­чти удво­и­лась

Б. …оста­лась по­чти неиз­мен­ной

В. …со­кра­ти­лась по­чти вдвое

Вер­ный от­вет здесь В: за по­след­ние 20 лет доля ми­ро­во­го на­се­ле­ния, жи­ву­ще­го в ни­ще­те, со­кра­ти­лась по­чти вдвое. Но, по ре­зуль­та­там на­ше­го он­лайн-опро­са, в боль­шин­стве стран это зна­ли ме­нее 10 про­цен­тов лю­дей. Помни­те че­ты­ре уров­ня до­хо­дов из пер­вой гла­вы? В 1800 году при­мер­но 85 про­цен­тов на­се­ле­ния жили на пер­вом уровне, в ни­ще­те. Лю­дям по все­му миру про­сто-на­про­сто не хва­та­ло еды. Боль­шин­ство лю­дей по несколь­ку раз в год ло­жи­лись спать го­лод­ны­ми. В Бри­та­нии и ее ко­ло­ни­ях де­тям при­хо­ди­лось ра­бо­тать, что­бы про­кор­мить­ся, и сред­не­ста­ти­сти­че­ский бри­тан­ский ре­бе­нок на­чи­нал ра­бо­тать в воз­расте де­ся­ти лет. Пя­тая часть на­се­ле­ния Шве­ции, вклю­чая мно­гих моих род­ствен­ни­ков, бе­жа­ла в США от го­ло­да, и толь­ко 20 про­цен­тов этих лю­дей вер­ну­лись на ро­ди­ну. А что им было де­лать в неуро­жай­ные годы, ко­гда го­лод­ной смер­тью уми­ра­ли их род­ствен­ни­ки, дру­зья и со­се­ди? Толь­ко бе­жать. Эми­гри­ро­вать. Если была та­кая воз­мож­ность.

Все че­ло­ве­че­ство на­чи­на­ло с пер­во­го уров­ня. Имен­но на пер­вом уровне до 1966 года жила боль­шая часть на­се­ле­ния Зем­ли. До тех пор ни­ще­та была пра­ви­лом, а не ис­клю­че­ни­ем. Кри­вая, ко­то­рую вы ви­ди­те выше, по­ка­зы­ва­ет, как с 1800 года сни­жа­лась доля на­се­ле­ния, жи­ву­ще­го в ни­ще­те. Об­ра­ти­те вни­ма­ние на по­след­ние 20 лет. В этот пе­ри­од уро­вень ни­ще­ты сни­жал­ся быст­рее, чем ко­гда-либо в ис­то­рии.

В 1997 году в ни­ще­те жили 42 про­цен­та на­се­ле­ния Ин­дии и Ки­тая. К 2017 году этот по­ка­за­тель для Ин­дии упал до 12 про­цен­тов: в ни­ще­те ста­ло жить на 270 мил­ли­о­нов че­ло­век мень­ше, чем все­го 20 го­да­ми ра­нее. В Ки­тае за тот же пе­ри­од по­ка­за­тель упал до ре­корд­ных 0,7 про­цен­та, а это зна­чит, что еще пол­мил­ли­ар­да че­ло­век пе­ре­шаг­ну­ли этот важ­ный по­рог. Тем вре­ме­нем в Ла­тин­ской Аме­ри­ке доля жи­ву­ще­го в ни­ще­те на­се­ле­ния сни­зи­лась с 14 до 4 про­цен­тов, а это еще 35 мил­ли­о­нов че­ло­век. Хотя все оцен­ки ни­ще­ты весь­ма от­но­си­тель­ны, ко­гда из­ме­не­ния та­ко­вы, не сто­ит и со­мне­вать­ся, что про­ис­хо­дят се­рьез­ные сдви­ги.

Сколь­ко вам было лет 20 лет на­зад? За­крой­те на се­кун­ду гла­за и вспом­ни­те себя в этом воз­расте. На­сколь­ко из­ме­нил­ся ваш мир? Силь­но? Незна­чи­тель­но? Вот как из­ме­нил­ся наш мир за это вре­мя: все­го 20 лет на­зад в ни­ще­те жило 29 про­цен­тов на­се­ле­ния Зем­ли, а сей­час это чис­ло со­кра­ти­лось до 9 про­цен­тов. Се­го­дня по­чти все вы­бра­лись из ада. Из­веч­ный ис­точ­ник че­ло­ве­че­ских стра­да­ний вот-вот бу­дет лик­ви­ди­ро­ван. Нам пора пла­ни­ро­вать ве­че­рин­ку! Боль­шую ве­че­рин­ку! И под «нами» я под­ра­зу­ме­ваю все че­ло­ве­че­ство!

Но мы по-­преж­не­му угрю­мы. Мы жи­вем на чет­вер­том уровне и смот­рим те­ле­ви­зор, где по­ка­зы­ва­ют ни­щих лю­дей, от­че­го нам ка­жет­ся, что ни­че­го не из­ме­ни­лось. Мил­ли­ар­ды лю­дей вы­рва­лись из ни­ще­ты и ста­ли по­тре­би­те­ля­ми и про­из­во­ди­те­ля­ми на ми­ро­вом рын­ке. Мил­ли­ар­ды лю­дей су­ме­ли пе­рей­ти с пер­во­го уров­ня на вто­рой и тре­тий, а люди с чет­вер­то­го уров­ня это­го даже не за­ме­ти­ли.