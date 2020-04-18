Как бы мы ни хотели, но микроскопические частицы приводят к большим переменам в нашей повседневной жизни. Перемены были заметны на этой неделе. В эти дни «Кур'ер» не только рассказывал о них, но и много объяснял, делился образовательной информацией, а читатели поднимали важные вопросы, ответы на которые мы находили и делились с другими случчанами.

События в городе и районе

Местные поликлиники и больницы продолжают перестраивать работу в условиях пандемии коронавируса. Если раньше жителей Слуцка и района с положительным тестом и подозрением на коронавирус отправляли в Солигорск и Борисов, то теперь их также могут лечить на месте — в инфекционном отделении Слуцкой больницы. В детской поликлинике Слуцка усилен пропускной режим на входе и для перемещения внутри здания.

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Кстати, первый пациент, который лечился от коронавируса в Слуцке, пошёл на поправку.

Из-за пандемии коронавируса случчане стали примерно в 2 раза меньше ездить на автобусах. Соответственно, упали и доходы предприятия. Автопарк принял решение с 22 апреля сократить количество маршрутов примерно на 30%. Водители автопарка, которые окажутся не задействованы, уйдут в очередные отпуска.

В Слуцке предприятия сферы обслуживания, некоторые парикмахерские, маникюрные салоны сворачивают работу или меняют график приёма клиентов. «Кур'ер» поговорил с сотрудниками парикмахерских и салонов красоты города, которые рассказали, в каком режиме они продолжат работу. Об этом мы подробно написали в печатном номере газеты

Несмотря на то, что в последнее время СФК «Слуцк» приобрёл мировую славу, финансовые проблемы от этого никуда не делись. И судьба футбольной команды продолжает висеть на волоске. В интервью «Кур`еру» Виталий Бунос, председатель «Слуцка», рассказал, как сейчас клубу удаётся выжить и как проходят переговоры с главным спонсором.

В прошлом году «птичий» рынок в Слуцке поменял дислокацию, переехав по соседству на площадку перед бывшими складами. На той территории оборудовали автостоянку для посетителей базара. Она постоянно пустует, а продавцы сельхозпродукции вынуждены тесниться. Власти ответили, почему не будут переносить рынок сельхозпродукции.

Газета «Кур'ер» продолжает проводить мероприятия в прямом эфире. В этот раз — в пятницу, 17 апреля, в редакции прошла онлайн-дискотека. Её диджеем стал случчанин Стас Гусев.

О людях

Пенсия — не повод останавливаться в личностном развитии и самосовершенствовании. Так считает 56-летняя Наталья Бартошик, жительница деревни под Слуцком. Она рассказала «Кур'еру», как изменила свою жизнь, записавшись в школу моделинга, потому что сидение на диване и огород — не её стиль.

Другой пенсионер Николай Комаренко вот уже более 50 лет обустраивает природный родник в Слуцке. Воду из него набирают не только жители близлежащих домов, но и приезжают из других районов города. Случчанин рассказал «Кур'еру», почему он этим занимается и как изменился родник за годы.

Происшествия

Дневной пожар в районе дамбы, ЖБИ, горгаза и улицы Вечеркевича едва не стал причиной беды в понедельник, 13 апреля. Вдоль Случи загорелся камыш, в это время как раз поднялся сильный ветер. Дым от пожара люди видели со всех сторон Слуцка. Мы рассказали о том, что проблема таких происшествий не столько в том, что кто-то «палит траву». Оказалось, что земли просто пустуют или за ней не ухаживают, она зарастает, образуется сухостой. Ну, а дальше…

Объяснительная журналистика

Многие случчане из-за пандемии коронавируса продолжают сидеть дома на самоизоляции. Это даёт им возможность проводить больше времени с детьми — узнавать и учить, помогать и заботиться, любить и поддерживать. В очередном своём материале Галина Швец, детский психолог из Минска, рассказала, как родителям научить своего ребёнка не сдаваться.

У многих предпринимателей в Слуцке стало меньше клиентов. Некоторые вынуждены временно закрывать бизнес и распускать работников. Таиса Прилищ, начальник Слуцкого районного отдела Минского областного управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты РБ, объяснила «Кур'еру», как в этом случае работодатели платят взносы в Фонд социальной защиты.

На фоне роста зарегистрированных случаев коронавируса случчан по-прежнему волнуют одни и те же вопросы: в каком случае делают анализ, где его сдать и проверяют ли на COVID-19 детей? «Кур`ер» собрал актуальные ответы в одном тексте.

Давид Кантровиц, который живёт в Канаде, перевёл для «Кур'ера» рекомендации и инструкции Американского центра по борьбе и предотвращению заболеваний, которые касаются детей, и рассказал, как правильно организовать социальное дистанцирование и как правильно самому сделать маски для лица.

Посмотреть и почитать

Сезон отпусков «у моря» в этом году из-за пандемии коронавируса может и не наступить, и случчане уже активно планируют отдыхать на дачах. А заодно и вырастить что-нибудь полезное и вкусное на своих приусадебных участках. Случчанка Тамара рассказала «Кур'еру», что их семья уже давно отказалась от посадок картофеля, потому что легче купить его на осенней ярмарке.

Народные новости

Есть события, которые происходят ночью, но от случчан не укроется даже ночная новость. Они рассказали и прислали фото, как трактор дезинфицировал улицы Слуцка.

Читатели обратили внимание, что на пляже Слуцка работает аквалангист, и рассказали, что он достаёт со дна реки.

Жители подмечают и забавные моменты, которые происходят в повседневной жизни, и делятся своими наблюдениями о земляках. Она буквально анекдотические.

Контактируйте только по необходимости, держите дистанцию, не паникуйте, заботьтесь друг о друге.