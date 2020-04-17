На слуцком пляже появился человек в акваланге. Что он там делает. Фотофакт

Сегодня, 17 апреля, прямо на территорию пляжа заехала легковая машина, из неё вышли трое мужчин. Я удивился, подумал: «Ничего себе, лихие, не могут ногами до речки дойти». И стал наблюдать, зачем они приехали.

Один из мужчин надел акваланг, баллоны с кислородом и стал нырять. Он достал со дна пластиковую бутылку, полную песка. Я понял, что ребята чистят дно перед пляжным сезоном. За пять минут они достали несколько пластиковых и стеклянных бутылок. Аквалангист проплыл по всей акватории пляжа, вытаскивал предметы со дна в тех местах, где люди будут купаться.

Вот так случчане засоряют родную реку и место отдыха. Хорошо, что водоём чистят.

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