Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ

Уже как месяц транзитные дальнобойщики должны останавливаться в Беларуси только в определённых пунктах. Соблюдают ли требования иностранные водители, проезжающие Слуцкий район, «Кур'ер» узнал, отправившись в рейд с сотрудниками ГАИ.

Напомним, с полуночи 19 марта из-за пандемии коронавируса дальнобойщики, следующие через Беларусь транзитом, должны ехать только по республиканским автодорогам, на которых разрешена остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки, исключительно в специально отведённых для этого местах, которые обозначил Минтранс.

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«Кроме того, при прохождении границы (таможенного контроля) иностранным перевозчикам на руки выдаётся документ с требованием пройти путь через Беларусь за одни сутки. И это с учётом отдыха, приёма пищи и заправки. В этом документе также предупреждается об административной ответственности за нарушение данного требования. Ознакомившись со всеми пунктами, водитель ставит свою подпись», — отметил Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

Где иностранные водители могут остановиться в Слуцком районе

«Через Слуцкий район проходят четыре трассы республиканского значения, в том числе Р23 (Минск-Микашевичи) и Р43 (Граница Российской Федерации—Кричев—Бобруйск). На них отведены места, где транзитным дальнобойщикам разрешено остановиться, чтобы они могли и отдохнуть, и перекусить в установленное по тахографу время», — рассказал Дмитрий Сытько.

В Слуцком районе таких места три. Два пункта находятся в городе, один — в районе:

АЗС «Лукойл» — Слуцк, ул. Ленина. АЗС «Белоруснефть» — Слуцк, ул. Магистральная. АЗС «Белоруснефть» — трасса Р23, 111-й км (в районе поворота на деревню Маглыши).

На этих заправках введён санитарно-эпидемиологический контроль. Но несмотря на это, некоторые иностранные водители игнорируют полученные требования и останавливаются в привычных для них местах.

Нарушают не только иностранцы, но и водители-белорусы

Как показал рейд ГАИ 16 апреля, большинство транзитных дальнобойщиков, проезжающих Слуцкий район, требования не нарушают. В течение дня инспекторы проверили девять иностранных водителей. Семь из них остановились в положенных местах в разрешённое им время.

Несмотря на это, чтобы предотвратить завоз и распространение коронавируса, ГАИ вместе с транспортной инспекцией отслеживает транзитный проезд и жёстко контролирует иностранных перевозчиков.

«Например, водитель-поляк остановился для отдыха в районе МРЭО ГАИ, хотя до разрешённого места (АЗС на улице Магистральной — Прим. ред.) было около 500 метров. И об этом дальнобойщик знал. Как он нам пояснил, ему просто было так удобнее», — рассказал Дмитрий Сытько.

Соответственно, сотрудники ГАИ составили в отношении поляка административный протокол по ст. 23.4 КоАП РБ. Будет ли применён к водителю арест, который предусмотрен данной статьёй, или он получит только штраф, будет решать суд.

Среди нарушений встречается не только остановка (стоянка) в неустановленном месте, но и прибывание на территории Беларуси сверх отведённого времени.

«Многие водители-белорусы работают на иностранные фирмы, расположенные в Литве, России, Польше и не только. Среди них есть и жители Слуцка. Они въезжают в страну, получают на руки соответствующий документ, но игнорируют его. Некоторые из таких водителей оставляют своё транспортное средство в установленном месте и на несколько дней едут домой. Хочу отметить, таким образом дальнобойщики также не соблюдают требования, установленные таможенными органами и транспортной инспекцией. Они распространяются как на иностранцев, так и на граждан РБ», — добавил инспектор.