Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ

Анастасия Улащик
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Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ
Инспектор ГАИ напоминает иностранному водителю об условиях пребывания транзитных перевозчиков в Беларуси во время пандемии. Фотографии: Анастасия Улащик

Уже как месяц транзитные дальнобойщики должны останавливаться в Беларуси только в определённых пунктах. Соблюдают ли требования иностранные водители, проезжающие Слуцкий район, «Кур'ер» узнал, отправившись в рейд с сотрудниками ГАИ.

Напомним, с полуночи 19 марта из-за пандемии коронавируса дальнобойщики, следующие через Беларусь транзитом, должны ехать только по республиканским автодорогам, на которых разрешена остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки, исключительно в специально отведённых для этого местах, которые обозначил Минтранс.

Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ

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«Кроме того, при прохождении границы (таможенного контроля) иностранным перевозчикам на руки выдаётся документ с требованием пройти путь через Беларусь за одни сутки. И это с учётом отдыха, приёма пищи и заправки. В этом документе также предупреждается об административной ответственности за нарушение данного требования. Ознакомившись со всеми пунктами, водитель ставит свою подпись», — отметил Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

Где иностранные водители могут остановиться в Слуцком районе

Теперь транзитные дальнобойщики могут останавливаться в трёх местах в Слуцке
Карта с сайта Министерства транспорта и коммуникаций
«Через Слуцкий район проходят четыре трассы республиканского значения, в том числе Р23 (Минск-Микашевичи) и Р43 (Граница Российской Федерации—Кричев—Бобруйск). На них отведены места, где транзитным дальнобойщикам разрешено остановиться, чтобы они могли и отдохнуть, и перекусить в установленное по тахографу время», — рассказал Дмитрий Сытько.

В Слуцком районе таких места три. Два пункта находятся в городе, один — в районе:

  1. АЗС «Лукойл» — Слуцк, ул. Ленина.
  2. АЗС «Белоруснефть» — Слуцк, ул. Магистральная.
  3. АЗС «Белоруснефть» — трасса Р23, 111-й км (в районе поворота на деревню Маглыши).

На этих заправках введён санитарно-эпидемиологический контроль. Но несмотря на это, некоторые иностранные водители игнорируют полученные требования и останавливаются в привычных для них местах.

Нарушают не только иностранцы, но и водители-белорусы

Как показал рейд ГАИ 16 апреля, большинство транзитных дальнобойщиков, проезжающих Слуцкий район, требования не нарушают. В течение дня инспекторы проверили девять иностранных водителей. Семь из них остановились в положенных местах в разрешённое им время.

Несмотря на это, чтобы предотвратить завоз и распространение коронавируса, ГАИ вместе с транспортной инспекцией отслеживает транзитный проезд и жёстко контролирует иностранных перевозчиков.

Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ

«Например, водитель-поляк остановился для отдыха в районе МРЭО ГАИ, хотя до разрешённого места (АЗС на улице Магистральной — Прим. ред.) было около 500 метров. И об этом дальнобойщик знал. Как он нам пояснил, ему просто было так удобнее», — рассказал Дмитрий Сытько.

Соответственно, сотрудники ГАИ составили в отношении поляка административный протокол по ст. 23.4 КоАП РБ. Будет ли применён к водителю арест, который предусмотрен данной статьёй, или он получит только штраф, будет решать суд.

Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ

Среди нарушений встречается не только остановка (стоянка) в неустановленном месте, но и прибывание на территории Беларуси сверх отведённого времени.

«Многие водители-белорусы работают на иностранные фирмы, расположенные в Литве, России, Польше и не только. Среди них есть и жители Слуцка. Они въезжают в страну, получают на руки соответствующий документ, но игнорируют его. Некоторые из таких водителей оставляют своё транспортное средство в установленном месте и на несколько дней едут домой. Хочу отметить, таким образом дальнобойщики также не соблюдают требования, установленные таможенными органами и транспортной инспекцией. Они распространяются как на иностранцев, так и на граждан РБ», — добавил инспектор.

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