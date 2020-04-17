По ночам в Слуцке ездит трактор и что-то распыляет. Фото, видео

Ночь 17 апреля. Во втором часу ночи во всём городе погас свет. На улицы выехал трактор, который обычно используют на сельхозработах при обработке полей. Но в этот раз он работал в городе.

Трактор вмещает 4 тонны жидкости. В этот раз он распылял обеззараживающий раствор. Подобные профилактические меры принимаются практически во всех странах мира. Для многих городов это уже привычное дело.

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В течение ночи (примерно с 2-х до 6 утра) читатели заметили технику на основных улицах города: Чехова, Ивановского, Магистральная, Гагарина, Социалистическая, Ленина, Виленская, Солигорская, Тутаринова, Головащенко, Копыльская и Жукова.

По информации «Кур'ера», эти мероприятия делаются именно по ночам, потому что в это время суток на улицах минимум людей, дороги свободны от автотранспорта и запах хлорки никого не раздражает.

Видео предоставлено читателем

Кстати, такой трактор (или этот же) тысячи случчан могли видеть и днём — 1 октября 2016 года во время парада, посвящённого 900-летию Слуцка.