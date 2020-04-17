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Как научить ребёнка не сдаваться. Советы слуцким мамам от детского психолога

Lampa
Lampa
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Многие случчане из-за пандемии коронавируса продолжают сидеть дома на самоизоляции. Это даёт им возможность проводить больше времени с детьми — узнавать и учить, помогать и заботиться, любить и поддерживать. В очередном своём материале Галина Швец, детский психолог из Минска, рассказала, как родителям научить своего ребёнка не сдаваться.

Как научить ребёнка не сдаваться

Из-за пандемии коронавируса многие случчане выбирают самоизоляцию. И в этом есть один большой плюс - возможность проводить больше времени с семьёй. С апреля в интернет-журнале Lampa появилась колонка Галины Швец, детского психолога из Минска. Специалист будет отвечать на вопросы читателей. Надеемся, что советы психолога помогут слуцким родителям лучше понять своих детей и время, проведённое в вынужденной изоляции, не станет тяжёлым испытанием, а наоборот ещё больше сблизит вашу семью.«На своём пути я встречаю много талантливых и умных людей, которые могли бы стать популярными и известными. Но они свои задатки и способности оценивают скромно или вообще обесценивают. Им на самом деле не хватает уверенности в себе, настойчивости и целеустремлённости. Но мы можем помочь своим детям не сдаваться и идти вперёд к своим целям. Как это сделать, читайте ниже.

Вера. Безграничная вера в ребёнка, в его успех, даже если вам не нравится род деятельности, который выбрал ребёнок, даже если вы наблюдаете скромные успехи. Возможно, это просто его темп, его путь к успеху. Важны безусловное принятие, безусловная любовь и безграничная вера в него.

Окружение. Найти окружение для ребёнка, в котором культивируется упорство и целеустремлённость. Это может быть учитель, коллектив или группа. Читать книги с ребёнком о великих людях, об их подвигах и достижениях. Приводить примеры успешных людей, которые независимо от своих первоначальных задатков смогли добиться потрясающих результатов. Приводить примеры и окружать ребёнка сильными, уверенными людьми. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Часто того не ведая, мы перенимаем черты и привычки тех, с кем постоянно общаемся.

Учёба. Ребёнку необходимо постоянно чему-либо учиться, узнавать новое, расширять свой кругозор. Пусть ходит на интересующие его кружки, секции, занятия, подбрасывайте ему сложные задачки.

Пример. Вы должны быть всегда для него примером того, как стремиться и достигать своих целей. Рассказывайте и делитесь с ребёнком своим путём, успехами и неудачами, будьте искренни с ним. В это время сами осваивайте что-то новое, учитесь, работайте над своими сильными и слабыми сторонами.

Как научить ребёнка не сдаваться. Советы слуцким мамам от детского психолога

Дети становятся сильными, уверенными, достигают своих целей, когда у них есть надёжный тыл (любящие и принимающие ребёнка родители) и они окружены безусловной любовью с их стороны. Это лучше всего. Это именно то, что необходимо каждому ребёнку. Тогда он будет сам стремиться к развитию, и вы его не остановите. Будет сам достигать своих целей и планов, зная, что есть рядом люди, которые любят и верят в него.

Галины Швец, @detilegko

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