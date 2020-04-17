Вопрос-ответ. Действительно ли сотрудники милиции обзванивают жителей Слуцка и предлагают помощь

В редакцию «Кур'ера» поступило несколько звонков от читателей. Они рассказали, что неоднократно слышали о том, что сотрудники милиции обзванивают жителей Слуцка и предлагают помощь. Случчане интересуются, действительно ли это правда, с чем это связано и какую помощь милиционеры могут оказать.

На эти вопросы «Кур'еру» ответил Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

«Сотрудники Слуцкого РОВД в период пандемии коронавируса не остаются в стороне и проводят различные мероприятия по повышению уровня безопасности одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, — рассказал Александр Станкевич. — Ещё с начала апреля милиционеры начали обзванивать данную категорию случчан, чтобы узнать, есть ли у них всё необходимое, например, продукты или медикаменты. Кроме этого, мы интересуемся самочувствием, возможно, кому-то требуется медицинская помощь. Среди прочего, спрашиваем о наличии или отсутствии противоправных действий со стороны совместно проживающих лиц. Также проводим инструктажи по мерам безопасности от совершения мошеннических действий».

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Замначальника Слуцкой милиции также добавил, что если кто-то из пожилых случчан нуждается в какой-либо помощи, то об этом сообщается в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения».

«Уважаемые граждане пожилого возраста! Вам рекомендуется соблюдать меры личной и имущественной безопасности из-за возможного появления у ваших дверей мошенников, которые могут посещать вас под видом медиков, сотрудников санстанции, продавцов масок и антисептиков. Ни под каким предлогом не впускайте незнакомых в свои дома, не поддавайтесь ни на какие их предложения — они будут обманными. О всех подозрительных гражданах, предлагающих какие-либо услуги, сообщайте в РОВД по телефону 102», — резюмировал Александр Станкевич.