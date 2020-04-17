Плюс 575 за день. В Беларуси зарегистрировано 4779 случаев коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Беларуси зафиксировано 4779 случаев. Об этом, по состоянию на 17 апреля, сообщает «Официальный Минздрав».



Выздоровели и выписаны 342 человека. Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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