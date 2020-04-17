Всем привет! Меня зовут Марта, и я молодая мама. Сегодня расскажу, почему не слушаю «инстамамочек» и опасаюсь их советов. Когда с ребёнком что-то случается, появляются признаки недомогания или меняется его поведение, мы, современные мамы, бежим со своими вопросами в первую очередь в интернет, а уж потом на приём к специалисту (если считаем это нужным). Некоторые переставляют слова местами, чтобы ввести корректный запрос в поисковике, а кто-то отправляется за советом в социальные сети. Ведь там с нами с удовольствием поделятся информацией и помогут решить все проблемы. И такое поведение мамочек часто ставит под угрозу здоровье их малышей.

Современная женщина, выйдя из роддома, считает священным долгом написать пост с хештегом #историяродов. И практически в каждом рассказе наблюдаются подобные ситуации: «Я рожала одна, акушерки и врачи в это время пили чай и пришли ко мне, только когда уже нужно было обрезать пуповину», «Всё было ужасно, мужу даже не разрешили сделать ни одной фотографии во время моих родов, зря только участвовал в них», «Схватки были очень болезненными, мне ничего не помогало: ни сон, ни пробежка, ни тортик». Как правило, за этими словами в большей степени стоят эмоции, чем правда. Сами понимаете, когда в рассказе нет драмы, в заголовок поста нечего вынести.

А после этих «ужасов и мучений» начинается жизнь с ребёнком, в которой каждая мамочка становится экспертом. Сделала первый массаж — обязательно обучи своих подписчиков, уложила спать без истерики — всё, можешь курсы продавать по самостоятельному засыпанию, ввела первый прикорм — бросай все дела и пиши книгу «Я знаю, чем накормить младенца».

Некоторые идут дальше и начинают давать рекомендации по медикаментам и способам лечения детей. Вы наверняка читали такие советы: «Девочки, сироп „Х“ дорого стоит, и я нашла альтернативу, не бьющую по кошельку. Купите таблетки „С“ и микстуру „Y“ — их сочетание даст примерно такой же эффект. А ещё лучше соберите летом цветы растения „V“ и этим отваром поите вашего ребёнка — должно помочь. Моему помогает, по крайней мере».

Или вот очень популярный совет в сети: «Если у вашей крошки не отходят газики — засуньте ему в попу кусочек хозяйственного мыла. И всё пойдёт как по маслу!» Интересно, а эта мама на себе опробовала такой метод? Что-то мне подсказывает, что химическое мыло, которое попадёт в организм ребёнка, не принесёт ничего хорошего. Я уже молчу о дискомфорте, который создаст этот совет.

Есть и видеорекомендации типа: «Я каждый день делаю своему Максюсику такую гимнастику, и посмотрите, как он здоров и весел! Некоторые упражнения я нашла на YouTube, но в основном комплекс состоит из собственных наработок. Итак, берите своего голышка за ножки и повторяйте за мной…» Обычно за этими словами следуют вариации с телом ребёнка, которые самостоятельно без контроля специалиста выполнять не стоит.

А потом через пару месяцев, когда мамочки из экспертов вырастают в профессионалов, они начинают создавать авторские курсы и продавать свои советы за деньги. Всё просто — переведите сумму на карту, и вы получите видеоурок, иногда даже с бонусом: «Как отобрать соску и не увидеть слёз ребёнка?!», «Приучи к горшку с пелёнок», «Прогулка без истерик — это легко», «Как не уснуть раньше малыша. В подарок чек-лист «Подготовка ко сну».

И ведь никто не гарантирует результат. Более того, никто не отвечает за безопасность рекомендаций, которые вы получите из этих уроков. На мой взгляд, все манипуляции с детьми должен проводить профессионал: массаж предоставьте делать массажисту, лекарства пусть малышу выписывает педиатр, проблемы со сном — обратитесь к неврологу, он должен помочь.

P. S. В соцсетях вы встретите и признанных квалифицированных экспертов. Многие врачи, психологи и прочие специалисты вышли в сети — такое сейчас время. Вы можете пообщаться с ними онлайн, задать свои вопросы или получать полезную информацию из постов. Но их, к сожалению, меньше, чем самопровозглашённых профессионалов, желающих вам помочь за некоторое вознаграждение на карту.

Справка: #яжмать — женщина с ребёнком, ведущая себя недостойно (качает права, курит при ребёнке, использует ребёнка как повод не стоять в очереди, не следит за ним и т. д. ) Источник: Викисловарь.

В нашей рубрике «#яжмать» адекватная молодая мама рассуждает о материнстве и о том, как не превратиться в #яжмать.

Марта Грибко, @marta_gribko