Парикмахерские, маникюрные салоны Слуцка сворачивают работу или меняют график приёма клиентов

В Слуцке предприятия сферы обслуживания, в том числе некоторые парикмахерские, маникюрные салоны сворачивают работу или меняют график приёма клиентов. Предприниматели объясняют это тем, что поток посетителей уменьшился, или тем, что не хотят подвергать сотрудников опасности заражения коронавирусом.

«Кур'ер» поговорил с сотрудниками парикмахерских и салонов красоты города, которые рассказали, в каком режиме они продолжат работу. Подробнее об этом читайте в свежем номере газеты «Кур'ер». Он в продаже с 16 апреля!

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