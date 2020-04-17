«Готовы ли родители заниматься дома с детьми?» Как будут учиться школьники Слуцка, если выберут «дистанционку»

Школьные каникулы должны закончиться на этой неделе, и уже в понедельник начнётся последняя, четвёртая четверть. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо возвращаться к учебному процессу, а детям — в школы. Но судя по тому, что пишут родители в социальных сетях, многие планируют оставить детей дома и спрашивают, есть ли возможность дистанционного обучения.

Как сообщил «Кур`еру» Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, такая возможность есть. Учителя и учреждения образования готовы к дистанционному обучению, потому что работа над этим вопросам велась заранее.

Как это будет работать — выбор школ

Каждое учреждение образования будет самостоятельно решать, как взаимодействовать ученикам и педагогам.

«Каналы взаимодействия для дистанционного обучения — электронная почта, сайт школы, Skype или Viber — выбирает учреждение образования в зависимости от возможностей и технического оснащения. Единого подхода во всех классах или школах Слуцкого района не будет. Здесь право выбора остаётся за учителями и школами», — отметил он.

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Большая нагрузка и ответственность на родителей

Андрей Неделько считает, что к дистанционному обучению должны быть готовы не только школы, но и родители: «Меня сегодня волнует вопрос: готовы ли родители заниматься дома с детьми? Потому что один ребёнок перед монитором — это не образование. А учителей ко всем детям не отправишь. Родители должны понимать: если они оставляют ребёнка дома, то на них возлагается большая нагрузка и ответственность за самостоятельное обучение учебной программы».

Интерактивный материал и электронные дневники

Начальник управления по образованию подчеркнул, что сегодня в слуцких школах есть онлайн-сервис с электронными журналами и дневниками.

«Поэтому задания к самостоятельному изучению получат все дети, которые останутся дома. Родители смогут контролировать этот процесс посредством этого онлайн-сервиса. Дополнительно мы попросили учителей подкрепить изучаемые темы телевизионным исполнением. То есть к заданиям будут сноски, где можно посмотреть интерактивный материал», — сказал Андрей Неделько.

Он добавил, что в любом случае все темы будут усвоены учениками. Не сейчас, так в начале учебного года.

«В начале учебного года у нас есть время для повторения программы. Поэтому, если какой-то ребёнок не освоит достойно материл сейчас, подтянем его знания в сентябре. Мы сделаем так, чтобы все дети усвоили учебную программу и могли приступить к её дальнейшему изучению».

В ТЕМУ. Большинство родителей в Слуцке, поучаствовавших в опросе «Кур'ера» в группе во «ВКонтакте», решили не пускать своих детей в школы.