В пятницу, 17-го апреля, состоялся матч 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между «Шахтёром» (Солигорск) и «Слуцком».

В первом тайме, на 25-ой минуте встречи, Юрий Козлов (полузащитник «Слуцка») открыл счёт в матче точно исполнив штрафной удар. Мяч, с отскоком о газон, влетел в сетку ворот Александра Гутора (вратаря «Шахтёра»).

В компенсированное время к первому тайму случчане удвоили преимущество. Гол «в раздевалку» забил Умар Мухаммед (полузащитник «Слуцка»), благодаря результативной контратаке. Перерыв, 0:2 в пользу «Слуцка».

Во втором тайме солигорчане сумели отыграть один мяч у «Слуцка» в концовке встречи. На 89-ой минуте Юрий Кендыш (полузащитник «Шахтёра») пробил по воротам Бориса Панкратова и мяч, рикошетом от защитника, попал в ворота. Автогол «Слуцка».

Так же, на 51 минуте встречи, с поля был удалён Денис Образов (защитник «Слуцка») за игру рукой в штрафной площади. На этой же минуте Дарко Бодул (нападающий «Шахтёра») не реализовал пенальти — вратарь «Слуцка» парировал удар.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.73 — в матче не сыграл.