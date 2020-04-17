В Слуцке и районе автобусы станут ходить примерно на 30% реже: пассажиров очень мало

Из-за пандемии коронавируса случчане стали примерно в 2 раза меньше ездить на автобусах. В филиале «Автобусный парк № 2 г. Слуцка» «Кур'еру» рассказали, какие меры приняли в связи с ситуацией.

Как рассказал Геннадий Козловский, заместитель директора автобусного парка № 2, сейчас пассажиропоток по сравнению с временами до пандемии снизился примерно в 2−2,5 раза. Соответственно, упали и доходы предприятия. Автопарк вёл переговоры с вышестоящими органами о том, как выйти из этой ситуации.

Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок автобусного парка № 2, рассказала, что автобусный парк совместно со Слуцким райисполкомом и «Миноблпассажиртрансом» приняли решение с 22 апреля сократить количество маршрутов примерно на 30%. Эти вынужденные изменения будут действовать временно, пока пассажиров так мало.

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«Конечно, люди будут недовольны, — сказала Виктория Татур, — потому что, например, вместо двух „двоек“ по городу будет ходить одна, вместо трёх „шестёрок“ — две. Но это надо принять и понять».

Водители автопарка, которые окажутся не задействованы, уйдут в очередные отпуска.

Новое расписание можно посмотреть на сайте автобусного парка № 2.