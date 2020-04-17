«Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина». Рассказ случчанки, которая сейчас в Германии

Наталия Шелег переехала из Слуцка к мужу Евгению Кёльну в Германию год назад, семья живет в городе Лар (земля Баден-Вюртемберг) на границе с Францией — в тридцати километрах от Страсбурга.

Читайте интервью Naviny.by.

Причем, говорит женщина, если фельдшер в Беларуси — это высококвалифицированный работник, относящийся к среднему медперсоналу, имеющий право на прим пациентов без врача, а также самостоятельную работу с медсестрой на скорой помощи, то в Германии фельдшер — это младший медперсонал.

Наталья по профессии фельдшер, но подтвердить белорусское медицинское образование в Германии сложно — она посчитала, что на это ей понадобится около шести лет, значительную часть которых займут языковые курсы. Только на медицинский немецкий необходимо потратить год.

Наталья от медицинской карьеры вынуждена была отказаться, пошла на курсы персональных ассистентов и планирует ухаживать за пожилыми людьми. Обучение на эту специальность длится один год.

Но сейчас курсы на карантине. Наталья нашла работу в другом городе — в 50 километрах. Будет жить в семье и ухаживать за пожилым человеком.

Наталья: — В нашей местности Германии визуально карантин выглядит так — люди сидят по домам, и город полупустой, как обычно в воскресенье. Но люди все же гуляют, ездят на велосипедах. Стараются держаться на расстоянии, в магазинах продавцам поставили защитные щиты из пластика

В некоторых регионах более жесткие правила, например, в Баварии на границе с Австрией.

По всей Германии не работают кафе и рестораны, школы и детские сады. Особого контроля соблюдения правил не видно, но штрафы тем, кто собирается больше двух человек, есть.

— Немцы показывают себя как дисциплинированный народ?

Наталья: — По-разному. Месяц назад под Дюссельдорфом был несанкционированный концерт, в районе Гамбурга — свадьба на 500 человек.

Когда было точечное закрытие некоторых школ, случалось, что дети решали, что у них каникулы — группами собирались на улицах, ходили в магазины и устраивали вечеринки. Собственно после этих инцидентов и был 19 марта введен карантин, теперь люди соблюдают правило массово не собираться, но, по моим наблюдениям, не очень серьезно относятся к своей защите. В перчатках в магазине редко человека увидишь, респираторов нет в продаже.

У них о многом совсем не такое представление, как у нас. Когда коронавирус начал распространяться, я задумалась о дезинфекции подъездов нашего дома. Мы купили этиловый спирт, я обработала во всех трех подъездах нашего дома ручки, перила, кнопки в лифте. И написала объявление с призывом поддержать нас в проведении дезинфекции. Расчертила график, в который внесла свою фамилию, и стала ждать.

Меня никто не поддержал, а через неделю нам пришло письмо из домоуправления.

Евгений: — Они писали, что понимают нашу озабоченность, но мы не имеем права приносить неприятности соседям. То есть наши соседи звонили в коммунальные службы и жаловались, что чувствуют дискомфорт из-за нас. Что поделаешь, немцы ой как любят жаловаться…

И нас предупредили, что если мы не уберем объявление, нам будут грозить административные меры в связи с тем, что развешивание объявлений жильцами запрещено.

Когда я позвонил в домоуправление и сказал, что если уж мы не можем инициировать дезинфекцию, почему бы домоуправлению этим не заняться? Мне ответили, что для этого всем жильцам придется доплачивать за дополнительную работу уборщицы.