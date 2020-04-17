Белорусов эвакуируют из-за границы, но они должны будут возместить стоимость возвращения

Президент Беларуси 16 апреля подписал Указ № 128. Документ определяет механизм, по которому организуют специальные чартерные рейсы для возвращения белорусов из-за границы. Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Эвакуировать граждан Беларуси будут из стран «с напряжённой эвакуационной обстановкой». Совет Министров будет принимать решение об эвакуации, «Белавиа» — обеспечивать эвакуационные рейсы.

Средства для эвакуации выделят из остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года. Эвакуированные граждане обязаны будут возместить средства, затраченные на эвакуационные рейсы. Заплатить можно будет до конца 2020 года.

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На 16 апреля обратились в посольства Беларуси за содействием в возвращении на родину:

в Индии — 209 граждан Беларуси,

в Шри-Ланке — 46 граждан,

во Вьетнаме — 122 гражданина,

в Таиланде — 167 граждан,

в Египте — 94 гражданина,

в ОАЭ — 86 граждан,

в США — 76 граждан.