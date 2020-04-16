Новое поступление товаров в универмаге «Слуцк»

В универмаге «Слуцк» (ул.Ленина, 175) секция «Товары для уюта» предлагает широкий выбор гардинных изделий: гардинное полотно, занавески, шторы, тесьма отделочная, салфетки, кружева, ленты для штор, ленты атласные, ТЗ «Контакт» (липучка).

Всё, что нужно для уюта в вашем доме!

В «Доме торговли» (ул.Ленина, 138) секция «Товары для спорта и туризма» предлагает широкий выбор велосипедов ООО «Мотовелозавод»: велосипеды горные, дорожные, а также модели для детей и подростков.

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Активный отдых — это модно! Большое поступление велосипедов.

Велосипед — не только универсальное средство передвижения, он — надёжный спутник здоровья, а также лучший транспорт для летних прогулок.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568