Новое поступление товаров в универмаге «Слуцк»

В универмаге «Слуцк» (ул.Ленина, 175) секция «Товары для уюта» предлагает широкий выбор гардинных изделий: гардинное полотно, занавески, шторы, тесьма отделочная, салфетки, кружева, ленты для штор, ленты атласные, ТЗ «Контакт» (липучка).
Всё, что нужно для уюта в вашем доме!
В «Доме торговли» (ул.Ленина, 138) секция «Товары для спорта и туризма» предлагает широкий выбор велосипедов ООО «Мотовелозавод»: велосипеды горные, дорожные, а также модели для детей и подростков.
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Активный отдых — это модно! Большое поступление велосипедов.
Велосипед — не только универсальное средство передвижения, он — надёжный спутник здоровья, а также лучший транспорт для летних прогулок.
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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