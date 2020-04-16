Давид Кантровиц, уроженец Слуцка из Канады, перевёл для «Кур'ера» рекомендации и инструкции сетевого ресурса Американского центра по борьбе и предотвращению заболеваний.

Что такое социальное дистанцирование

Социальное дистанцирование, также называемое «физическим дистанцированием», означает сохранение дистанции между вами и другими людьми во время вашего нахождения вне дома. Для практики социального или физического дистанцирования требуется:

держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей;

не собираться в группы;

держаться подальше от людных мест и избегать массовых собраний.

Вместе с другими методами защиты, например, регулярным мытьём рук с мылом не менее 20 секунд, сохранение дистанции между людьми — один из лучших способов, который поможет избежать заражения и замедлить распространение вируса в вашей местности, а также по всей стране и миру.

Реклама

При вспышке эпидемии и увеличении числа случаев заболевания COVID-19 в вашем регионе каждый должен ограничить тесные контакты с людьми вне вашего дома, как в закрытых, так и в открытых пространствах. Это правило важно соблюдать, поскольку люди могут являться носителями вируса ещё до того, как узнают, что они заражены.

Таким образом, стоит соблюдать дистанцию минимум в 2 метра, даже если у вас или у них ещё нет симптомов. Социальное дистанцирование особенно важно для людей, которые больше других подвержены риску заболеть. Это люди старшего возраста, люди с ослабленной иммунной системой, люди с проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной системы, люди, недавно перенёсшие хирургическое вмешательство, и так далее.

Зачем практиковать социальное дистанцирование

COVID-19 распространяется в основном среди людей, которые находятся в тесном контакте друг с другом (в пределах примерно 2 метров) в течение продолжительного периода времени. Распространение вируса происходит, когда заражённый человек кашляет, чихает или разговаривает, а капли слюны и других жидкостей изо рта или носа попадают напрямую или через дыхание во рты или носы людей поблизости. Недавние исследования показывают, что люди, которые инфицированы, но не проявляют симптомов, вероятно, также играют роль в распространении COVID-19.

Также необходимо помнить, что человек может получить COVID-19, прикоснувшись к поверхности или объекту, на котором находится вирус, а затем прикоснувшись к своему рту, носу или глазам. Однако этот путь передачи не считается основным способом распространения вируса. Тем не менее COVID-19 может жить на поверхности часами или днями, в зависимости от таких факторов, как солнечный свет и влажность. В любом случае социальное дистанцирование поможет вам ограничить контакты с инфицированными людьми и загрязнёнными поверхностями.

Несмотря на тот факт, что риск протекания болезни в тяжёлой форме может быть разным у разных людей, любой человек может заразиться и стать распространителем COVID-19. Следовательно, каждый гражданин должен сыграть свою роль в замедлении общего распространения болезни и защите себя, своей семьи и своего общества.

Советы по социальному дистанцированию

Следуйте указаниям властей в том месте, где вы живёте. Если вам необходимо купить продукты питания или лекарства в магазине и аптеке, держитесь на расстоянии не менее 2 метров от других людей. Если есть такая возможность, заказывайте товары и лекарства на дом, используя услуги почты или курьера. Прикрывайте рот и нос повязкой для лица, когда вы находитесь рядом с другими людьми, в том числе когда вам необходимо выйти на улицу, например, в продуктовый магазин. Соблюдайте дистанцию не менее 2 метров между собой и другими, даже если вы носите защитную маску. Избегайте как больших, так и маленьких скоплений людей в частных и общественных местах, таких как дом друга или подруги, парки, рестораны, магазины и так далее. Этот совет относится к людям всех возрастов, включая подростков и молодых людей. Дети из разных семей не должны играть вместе. Работайте из дома, когда это возможно. По возможности избегайте использования любого вида общественного транспорта (особенно переполненного — от автора перевода), включая такси. Если вы студент или родитель, поговорите со своей школой о возможностях цифрового/дистанционного обучения. Оставайтесь на связи, оставаясь на расстоянии. Очень важно поддерживать связь с друзьями и семьёй, которые не живут в вашем доме. Звоните им, используйте видеочаты или оставайтесь на связи с помощью социальных сетей.

В чём разница между карантином и изоляцией

Карантин

Карантин используется, чтобы держать человека, который мог потенциально подвергнуться заражению COVID-19, вдали от других. Находясь на карантине, человек отделён от остальных людей и ограничен в передвижении за пределами своего дома или текущего места пребывания. Такой человек мог подвергнуться воздействию вируса, не зная об этом (например, во время поездок или в общественном месте), или он мог заразиться вирусом без ощущения симптомов. В этой ситуации карантин помогает ограничить дальнейшее распространение COVID-19.

Изоляция

Изоляция используется для отделения больных от здоровых людей. Люди, которые находятся в изоляции, должны оставаться дома, где они должны быть полностью отделены от других, оставаясь в определённой спальне или другом помещении («диспансере» — от автора перевода) и использовать другую ванную комнату (если это возможно).

Что мне делать, если я мог потенциально подвергнуться заражению? Если у меня плохое самочувствие? Или у меня подтвердился диагноз COVID-19?

Если вы думаете, что подвергались воздействию COVID-19, проверьте симптомы. (К наиболее распространённым симптомам относится: повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея — взято на официальном интернет-ресурсе Всемирной организации здравоохранения — от автора перевода).

Если вы или кто-то в вашем доме могли подвергнуться заражению COVID-19, то следует применить следующие меры:

♦ Самонаблюдение

Прислушивайтесь к симптомам. Следите за температурой тела, кашлем или одышкой. Измерьте температуру тела, если симптомы усилятся. Практикуйте социальное дистанцирование. Держитесь на расстоянии 2 метров от других людей и держитесь подальше от людных мест.

♦Если вы чувствуете себя здоровым, но:

недавно были в тесном контакте с человеком, заражённым COVID-19,

недавно путешествовали и вернулись из-за границы,

вам следует предпринять следующие шаги:

Сесть на карантин. Проверять температуру два раза в день и следить за симптомами. Оставаться дома 14 дней и следить за собой. Если возможно, держаться подальше от людей, у которых присутствует высокий риск заболеть COVID-19.

♦ Если же вы:

были диагностированы и у вас подтвердился COVID-19,

ожидаете результатов теста,

есть такие симптомы, как кашель, высокая температура или одышка,

вам следует предпринять следующие шаги:

Необходимо полностью самоизолироваться. Пребывать только в определённой комнате, выделенной под «больничную», и оставаться вдали от других людей. Если возможно, используйте отдельную ванную комнату.

***

От автора перевода:

«Не ждите и не стесняйтесь обращаться к врачам при первых же симптомах, от этого может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших близких! Но помните, что медицинский персонал находится в одной из первых групп риска и у них тоже есть семьи. Поэтому перед тем, как навестить врача или вызвать «скорую», поставьте их в известность о вашем подозрении на потенциальное заражение COVID-19 и тщательно следуйте их инструкциям, пожалуйста!

Социальное дистанцирование работает и помогает снизить кривую заболеваемости, тем самым уменьшая пиковую нагрузку на систему здравоохранения. Но только действуя сообща, у нас получится быстро справиться с этой пандемией. Будьте здоровы!"

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Белуруси статьи:

Как коронавирус захватывает клетки организма. Как правильно самому сделать и использовать защитные тканевые маски для лица Почему ограничение личных контактов — лучший способ снизить распространение коронавируса (и в чём разница между карантином и изоляцией)