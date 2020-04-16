Сахарный комбинат благодарит тренера Леонида Слуцкого за пиар и зовёт к себе

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На прошлой неделе, 10 апреля, российский тренер-легенда Леонид Слуцкий дал онлайн-установку СФК «Слуцк». Заодно он призвал людей покупать продукцию Слуцкого сахарорафинадного комбината. Предприятие его поблагодарило, пишет «Прессбол».

«Спасибо Леониду Викторовичу, что признал нашу продукцию, как сейчас говорят, значимой. В России её много, поэтому это хорошая реклама для нас», — сказал Александр Чирковский, заместитель директора по маркетингу Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Александр Чирковский заметил, что сам ходит на матчи «Слуцка», но в тёплую погоду. Он рассчитывает, что, когда закончится эпидемия, Леонид Слуцкий приедет в Слуцк на футбол:

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«Это будет правильно. Передам директору нашего клуба — пусть держит связь со Слуцким. Мы пригласим его и на наше предприятие, покажем сахарный комбинат, который является меценатом команды».

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