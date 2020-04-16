Я живу в Слуцке на улице Мельничной, 4. Во время добровольной самоизоляции, когда хочется как-то разнообразить жизнь, «гуляю» на балконе и слушаю пение птиц, а некоторых «исполнителей» записываю.

На днях услышал чудное «попурри» на голоса разных пернатых от одной пичуги — зелёной пересмешки, довольно редкой птицы в наших краях. В её импровизации звучат голоса скворца, зяблика, горихвостки, камышевки, дрозда и даже пернатых хищников.

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Кроме неё, увлекательно послушать скворца — он самый главный подражатель чужим голосам, причём воспроизводит все звуки двора: скрип дверей, мяуканье, лай, стук и многое другое. К распознаванию пения птиц я пристрастился во время более чем 20-летней работы в системе Российской Академии наук. Наша комплексная экспедиция занималась не только фундаментальными исследованиями, но и организацией охраняемых природных территорий: национальных парков, заказников, памятников природы. В составе группы были учёные разных специальностей: геологи, лесоводы, болотоведы, ботаники, гидрологи и многие другие. Я часто ходил в изыскания с орнитологом Сергеем Сазоновым, который научил меня распознавать голоса птиц. Привычка слушать и слышать звуки пернатых осталась на всю жизнь.

Отсюда и появилась аудиозапись пения зелёной пересмешки, которую довелось услышать с балкона своей квартиры. Есть в моём домашнем архиве и видеозаписи других поющих птиц.

Скоро прилетит соловей, иволга, и птичий хор под моим окном станет разнообразнее и жить будет веселее.

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