От отпуска «за свой счёт» страдают не только зарплаты работников, но и их пенсии

Люди стараются самоизолироваться. Из-за этого у многих предпринимателей стало намного меньше клиентов. Некоторые вынуждены временно закрывать бизнес и распускать работников.

Таиса Прилищ, начальник Слуцкого районного отдела Минского областного управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты РБ, объяснила «Кур'еру», как в этом случае работодатели платят взносы в Фонд социальной защиты.

«Если человек отправлен за свой счёт, ему зарплата не начисляется, — говорит Таиса Михайловна. — Значит, и страховые взносы за него не уплачиваются. Люди должны помнить, что время отпуска за свой счёт не идёт в страховой стаж. Этот период человеку не войдёт в пенсию.

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Если человека отправили на 2/3 с сохранением какой-то зарплаты, то на эту зарплату начисляется страховой взнос".

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