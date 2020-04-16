Встречайте Пасху вкусно с пирогами от Слуцкого хлебозавода

В это воскресенье белорусы будут праздновать Воскресение Христово (Пасху). Самое главное в пасхальный день — это вкусный кулич. Поэтому хозяйки уделяют его приготовлению много времени и сил, а если не могут приготовить сами, то покупают в магазине.

В преддверии светлого праздника «Кур'ер» побывал на Слуцком хлебозаводе, продукцию которого многие любят за натуральный домашний вкус. Чтобы понять, в чём же особенность слуцких куличей, мы пообщались с Алексеем Пекарем, начальником службы продаж Слуцкого хлебозавода.

Реклама

Всего завод производит десять видов куличей к Пасхе — разнообразных по вкусу и виду, весу и упаковке. Есть ароматные пироги с корицей и маком, кексы с орехами, сухофруктами, цукатами. На многих кексах есть помадная посыпка, которую так любят дети и взрослые.

Вообще, особенность слуцких куличей — их домашний вкус и аромат. Если вы снимите упаковку, то вряд ли отличите от кулича, приготовленного дома.

В этом году у завода появилось новое мучное лакомство «Брависсимо». Это сдобный творожный кекс с сушёным виноградом и абрикосом и орехами. Сверху кекс полит белым шоколадом. Кулич необыкновенно нежный и ароматный, удобен в нарезке — есть отверстие посередине.

Приготовление кулича — особое таинство, даже если оно поставлено на массовое производство. Поэтому каждый год за несколько дней до Пасхи на завод приезжает священник Андрей Колосей, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Болотчицы. Он совершает молебное пение о начале всякого доброго дела, тем самым благословляет работников на благое дело и окропляет святой водой будущие пасхальные куличи, производственные помещения и всех работников. После этого с теплом в сердце и добрыми мыслями они приступают к приготовлению пасхальных куличей.

В прошлом году Слуцкий хлебозавод произвёл шестьдесят тысяч пасхальных куличей. Такое количество объясняется большим спросом. В этом году планируют реализовать как минимум такое же количество. Куличи покупают не только в Слуцке и Слуцком районе, но и во всей Минской области, в городе Минске.

В этом году куличи первый раз отправятся на полки магазинов Могилёвской, Брестской и Гомельской областей.

Слуцкие куличи любят за домашний вкус. Для приготовления используются только натуральные ингредиенты, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Каждый покупатель может сам убедиться в натуральности продуктов — достаточно почитать состав на упаковке. Срок реализации куличей — до 12 суток.

Пасхальные куличи попадают на прилавки начиная со среды, но самый пик продаж — это пятница и суббота — дни накануне великого праздника. Кулич — это булка, а она должна быть свежей, ароматной и вкусной. Чтобы куличи были доставлены вовремя и не утратили своей свежести, на хлебозаводе работает 70 единиц транспорта.

Слуцкие куличи можно купить абсолютно в любом магазине города. В среднем кулич стоит 3−4 рубля. Дороже стоит сдоба мучная «Брависсимо» — около 5 рублей. Но за такой вкус и состав — орехи, сухофрукты, белый шоколад — это совсем небольшая цена. Если хотите сэкономить — покупайте сдобу в фирменных магазинах Слуцкого хлебозавода, цены на продукцию собственного производства там снижены.

Кроме куличей, Слуцкий хлебозавод знаменит своими тортами. Вы наверняка пробовали их и не один раз — возможно, покупали сами или угощались на днях рождения коллег и друзей. Самый популярный слуцкий торт — это «Слуцкий смак». Если ваша мама готовила в детстве медовик со сметанным кремом, то вы наверняка узнаете этот неповторимый вкус. Торт нежный, коржи мягкие, много сметанного крема — просто объедение. Недавно Слуцкий хлебозавод выпустил новый торт — «София». Это бисквитные коржи с черносливом и вкусным сметанным кремом. Поверхность посыпана дроблёным фундуком и шоколадной глазурью. Вкус этого торта не оставит равнодушным ни одного любителя сладкого. Он отлично подойдёт и для душевного чаепития в кругу семьи, и для подарка на любой праздник! Если вы ещё не пробовали торт «София», то обязательно загляните в один из фирменных магазинов.

Адреса фирменной торговли ОАО «Слуцкий хлебозавод» в Слуцке:

1.Фирменный магазин № 54 «Колосок»

Адрес: г. Слуцк, ул. Чехова, 47А.

г. Слуцк, ул. Чехова, 47А. Режим работы: с 8.00 до 20.00, без перерыва и выходных.

2.Фирменный магазин № 49 «Горячий хлеб»

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 203.

г. Слуцк, ул. Ленина, 203. Режим работы: с 8.00 до 20.00, без перерыва и выходных.

3. Торговый павильон № 100 «Свежий хлеб»

Адрес: г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1.

г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1. Режим работы: с 8.00 до 20.00, без перерыва и выходных.

4. Павильон № 45 «Свежий хлеб»

Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 8А.

г. Слуцк, ул. Копыльская, 8А. Режим работы: с 7.00 до 19.00, cб.-вс: с 7.00 до 16.00.

5. Киоск № 63 «Свежий хлеб»

Адрес : г. Слуцк, ул. Ленина (возле Дома быта).

: г. Слуцк, ул. Ленина (возле Дома быта). Режим работы: с 8.00 до 18.00, сб.-вс.: с 8.00 до 16.00.

6. Павильон № 88 «Свежий хлеб»

Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая (мини-рынок)

г. Слуцк, ул. Социалистическая (мини-рынок) Режим работы: с 7.30 до 18.00, сб.: с 7.30 до 18.00. вс.: 7.30−15.00

7. Магазин № 121 «Свежий хлеб»

Адрес: г. Слуцк, ул. Заводская, 3.

г. Слуцк, ул. Заводская, 3. Режим работы: с 7.30 до 19.30, сб.-вс.: с 7.30 до 15.30.

УНН 600 154 157 ОАО «Слуцкий хлебозавод»