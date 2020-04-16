Из-за пандемии в Беларуси на более поздний срок перенесут отключение горячей воды

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в Беларуси перенесут сроки отключения горячей воды на более поздние. Об этом во время прямого эфира, организованного Минздравом, сообщил Геннадий Трубило, первый замминистра жилищного-коммунального хозяйства.

«По решению местных исполнительных и распорядительных органов будем рекомендовать, чтобы майские отключения перенесли на более поздний срок, например, на сентябрь», — сообщил Геннадий Трубило.

При этом он подчеркнул, что в целом профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться — это залог безопасности зимой.

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