Плюс 476 за день. В Беларуси уже 4204 случая коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Беларуси зафиксировано 4204 случая. Об этом, по состоянию на 16 апреля, сообщает «Официальный Минздрав».

65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. Умерло 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также на сегодня в Беларуси зарегистрировано 116 детей с подтверждённым COVID-19. Все они переносят коронавирус в лёгкой форме, в тяжёлом состоянии из них никого нет.

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