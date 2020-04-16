За что случчанки благодарят коронавирус и «карантин». Опрос

Вокруг коронавируса много паники. Естественно, все переживают за себя и за близких людей. Но есть те, кто нашёл в пандемии положительные стороны и возможность использовать происходящее с пользой для себя. Случчанки рассказали женскому интернет-журналу Lampa, за что они могут сказать спасибо коронавирусу.

Ирина: «Спасибо за то, что могу побыть дома с детьми. С моей работой этого очень не хватало».

Вероника: «За то, что каждый вечер с семьёй мы проводим на природе. В обычной жизни редко выезжали. Были то в городе на площадке, то в магазинах. А сейчас красота».

Марина: «Спасибо за отсутствие очередей в магазине».

Наталья: «Я наконец-то решилась проводить игры онлайн».

Полина: «А я рада, что стала меньше ходить по магазинам. Редко, по-быстрому и хватаю самое нужное. Как итог — меньше всякой фигни покупаю (и ем). Кошелёк и талия передают спасибо».

Яна: «Мне коронавирус дал возможность заказать крутые маски, сделать классные фотографии. А ещё в связи с паникой и отпиской некоторых людей в парикмахерских коронавирус подарил мне возможность проводить больше времени с мамулей».

Анастасия: «Во-первых, коронавирус дал возможность побыть с братом подольше из-за того, что их отпустили на карантин. Во-вторых, появилась возможность развиваться моей творческой фантазии. В-третьих, я поняла, что можно прекрасно обучаться по скайпу, до этого у меня не было такого опыта. Ну и поняла, что я самостоятельная личность и что мне не скучно находиться наедине с собой».