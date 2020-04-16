Газета «Кур'ер» проведёт онлайн-дискотеку. Крутить музыку будет слуцкий диджей Стас Гусев

Газета «Кур'ер» продолжает проводить мероприятия в прямом эфире. В этот раз — в пятницу, 17 апреля, в редакции будет онлайн-дискотека. Её диджеем станет случчанин Стас Гусев. Начало дискотеки в 21.00. Посмотреть прямой эфир вы сможете в нашем аккаунте Instagram, а также на YouTube.

Партнёр онлайн-дискотеки — Sushi Slutsk Телефон для заказов: 8 029 370 78 71, 8 029 249 78 71.

Кто такой Стас Гусев

Стас Гусев — Dj Esco, случчанин. С самого детства увлекается музыкой. Участвовал во многих сейшенах и вечеринках как в Беларуси, так и за её пределами. В пятницу, 17 апреля, сыграет свой dj-сет. В перерывах между треками ответит на вопросы «Кур'ера» и подписчиков Instagram.

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КОНТЕКСТ. В Слуцке практически не проходят массовые мероприятия, отменяются концерты, люди искусства изолированы от своих зрителей, а зрителям не хватает живой музыки и голосов. «Кур'ер» решил исправить ситуацию. И начал по вечерам проводить COVIDeo — противовирусные онлайн-концерты. Это наша прививка от паники и скуки.

Как прошёл четвёртый онлайн-концерт

В понедельник, 13 апреля, в редакции «Кур'ера» состоялся четвёртый по счёту концерт COVIDeo. В редакции выступила случчанка Валерия Курлович. Она сыграла на виолончели и спела популярные песни.

«Мне всё понравилось. Продолжайте делать такие концерты. Это отличная возможность для слуцких артистов показать себя, а также получить опыт выступления в таком формате. Также зрители будут убеждаться, что у нас действительно есть талантливая молодёжь. Хочу сказать, что несмотря на то, что это редакция, а не студия, подход был у ребят профессиональный», — сказала Валерия после концерта.

Как мне стать вашим гостем

Если вы поёте, танцуете, читаете стихи, сказки, шутите и хотите скрасить вечера будней и выходных жителей Слуцка — пишите в direct Instagram @vika_krupskaya или звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория).