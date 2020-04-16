«Из-за проклятого коронавируса не смог быть на похоронах». Житель Слуцка выражает соболезнования семье Молибошко

В понедельник, 13 апреля, ушла в мир иной Светлана Георгиевна Молибошко, жена бывшего директора филиала РУП «Минскэнерго» «Слуцкие электрические сети», покинувшего нас в 2006 году.

Из-за проклятого коронавируса не смог быть на похоронах (сижу в добровольном заточении с женой в квартире третью неделю на обслуживании сыновей и работников соцобслуживания).

Выражая свои искренние соболезнования родным, хочу отметить, что сколько буду жить, столько и помнить эту семью. Как мне повезло, что проработал вместе с этим руководителем и его женой 40 лет на одном предприятии!

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Светлана Георгиевна работала на предприятии диспетчером СМиТ. Все старые работники предприятия, которым довелось долгое время проработать с этой четой, будут вечно хранить в своих сердцах добрую память о них.

В настоящее время на предприятии трудятся их дети, продолжатели династии: сын Владимир, долгое время проработавший в должности председателя профкома, а нынче заместитель начальника службы снабжения, и дочь Галина — диспетчер ОДС.

Добрую славу о себе оставил и их зять Владимир Фёдорович Смирнов, работавший в должности начальника службы распределительных сетей, также безвременно ушедший из этой жизни.

Большим авторитетом пользуется и их внучка — заместитель начальника ЦДС РУП «Минскэнерго».

Родители действительно оставили достойную династию.

С уважением, Александр Рябцев