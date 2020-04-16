Как поддержать детей и их здоровье во время пандемии. Уроженец Слуцка, живущий в Канаде, перевёл для земляков полезную статью

Давид Кантровиц перевёл для «Кур'ера» рекомендации и инструкции сетевого ресурса Американского центра по борьбе и предотвращению заболеваний, которые касаются детей.
Стоит сразу отметить, что, судя по имеющимся данным, дети не подвержены большему риску заболеть COVID-19, чем взрослые. Несмотря на то, что были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 среди детей и младенцев, взрослые продолжают составлять подавляющее большинство среди заболевших на сегодняшний день.
Симптоматика заболевания COVID-19 у детей
Проявление симптомов COVID-19 у детей схоже с теми, которые также наблюдаются и у взрослых людей. Особенность в большинстве случаев заключается в том, что у детей с подтверждённым диагнозом COVID-19 симптомы заболевания проявляются слабее. Известные симптомы у детей очень похожи на обычную простуду — это жар, насморк и кашель. Также есть сообщения о наблюдении у больных рвоты и диареи.
На этот момент точно не известно, подвержены ли определённые категории детей, например, такие как дети со слабым здоровьем, нуждающиеся в повышенном уходе и внимании, или дети с другими серьёзными болезнями.
Примите меры, чтобы защитить ваших детей и других людей от заражения
Вы можете уберечь своих детей и помочь остановить распространение COVID-19, выполняя те же инструкции, что и каждый, чтобы оставаться здоровым. Учите своих детей делать то же самое, а именно:
- Часто мойте руки (не менее 20 секунд — от автора перевода), используя мыло и воду или спиртосодержащее дезинфицирующее средство для рук.
- Избегайте больных людей (кашляющих и чихающих).
- Ежедневно чистите и дезинфицируйте (используйте тряпку с мылом, если нет других средств — от автора перевода) часто используемые поверхности в местах общего пользования (например, столы, стулья с жёсткой спинкой, дверные ручки, выключатели света, пульты дистанционного управления, ручки, столы, туалеты, раковины и так далее).
- При необходимости постирайте вещи, включая моющиеся плюшевые игрушки.
- Следуйте инструкциям производителя. Если возможно, стирайте вещи, используя самую горячую воду, и полностью высушивайте их. Грязное бельё больного человека можно стирать с вещами неинфицированных людей.
Ограничить время с другими детьми
Практикуйте социальное дистанцирование
Ключом к замедлению распространения COVID-19 является максимально возможное ограничение контакта с другими детьми и взрослыми. Пока школа закрыта, ваши дети не должны встречаться с детьми из других семей. Если дети играют вне своего дома, очень важно, чтобы они держали дистанцию не менее 2-х метров от любого другого человека или ребёнка, не проживающего с ними в их собственном доме или квартире.
Но не стоит забывать, что детям очень важно общение, особенно в условиях социального дистанцирования. Следовательно, стоит не просто разрешить, но и способствовать поддержанию связи ваших детей со своими сверстниками и родственниками посредством телефонных звонков и видеочатов, но, безусловно, под вашим надзором.
Мойте чаще руки
Следите за тем, чтобы дети практиковали ежедневные профилактические действия, такие как частое мытьё рук с мылом и водой в течение не менее 20 секунд. Это правило особенно важно соблюдать по возвращении домой после посещения общественных мест.
Измените ваши планы на каникулы и откажитесь от ненужных поездок
Пересмотрите ваши планы на каникулы и планы на путешествия, и если они включают в себя несущественные и необязательные поездки, то такие планы стоит пересмотреть и откорректировать.
Встречи и совместное времяпровождение детей в группах может поставить участников и их родителей под угрозу. Важно осознавать, что несмотря на то, что у большинства заболевших COVID-19 детей чаще наблюдаются только лёгкие симптомы, они всё же могут передать этот вирус другим людям, включая людей старшего возраста и тем, кто имеет серьёзные хронические заболевания. Эти люди могут быть подвержены более высоким рискам и осложнениям при попадании вируса в их организм.
Ограничьте время, которое проводят ваши дети с пожилыми людьми и людьми с серьёзными хроническими заболеваниями
Пожилые люди и люди, которые имеют серьёзные хронические болезни (такие как диабет, астма, болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, иммунодефицита, ожирения, хронической болезни почек и проблем с печенью — от автора перевода), подвергаются наибольшему риску тяжёлого протекания болезни COVID-19.
В связи с вышеизложенным помните:
- Если у вас в доме есть люди, которые находятся в повышенной группе риска, описанной выше, стоит обязательно рассмотреть дополнительные меры предосторожности, чтобы отделить вашего ребёнка от этих людей.
- Если обстоятельства не позволяют вам оставаться дома со своим ребёнком на время продлённых каникул, то тщательно продумайте, кто из ваших близких может лучше всего обеспечить уход за ребёнком. Помните: если у вас нет выбора и вы вынуждены обратится за помощью по уходу за ребёнком к людям, находящимся в группе риска, например, таким как дедушки или бабушки или людям с хроническими заболеваниями, то в обязательном порядке ограничьте контакты ваших детей с посторонними людьми, чтобы не подвергать тех, кто будет ухаживать за вашими детьми большим рискам.
- Подумайте о том, чтобы отложить визиты или поездки в гости к пожилым членам вашей семьи. Лучше наладить с ними виртуальную связь, позвонить им или написать письмо и отправить его по почте.
Дети от 2 лет и старше должны носить маски или лицевые повязки из плотной хлопчатобумажной ткани
Дети в возрасте от 2 лет и старше должны носить маску, закрывающую нос и рот, когда они находятся вне дома. Это дополнительная мера общественного здравоохранения, которую люди должны соблюдать, чтобы уменьшить распространение COVID-19, в дополнение к социальному дистанцированию, частому мытью рук и другим ежедневным профилактическим мерам (а не вместо этого).
В отличие от специальной (не хирургической, а так называемой N95 — от автора перевода) маски, лицевая повязка не предназначена для защиты пользователя от заражения, но может предотвратить распространение вируса от пользователя к другим людям. Это особенно важно в ситуации, когда заражённый человек ещё или вовсе не проявляет симптомов.
Держите детей здоровыми
Следите за своим ребёнком и обращайте ваше внимание на любые признаки заболевания
- Если вы заметили какие-либо признаки заболевания, соответствующие симптомам COVID-19, особенно таким как жар, сухой кашель или одышка, позвоните без промедления к врачу и держите ребёнка дома, вдали от других домочадцев, насколько это возможно. Следуйте указаниям врачей и органов власти в тех вопросах, которые касаются выполнения необходимых шагов при обнаружении заболевания.
Следите за признаками стресса у вашего ребёнка
- Некоторые общие изменения, на которые следует обратить ваше внимание: чрезмерное беспокойство или грусть, отсутствие аппетита, сонливость или, наоборот, отсутствие сна, а также трудности с вниманием и концентрацией.
- Найдите время, чтобы поговорить со своим ребёнком или подростком о вспышке COVID-19. Отвечайте на их вопросы и делитесь фактами о пандемии таким образом, чтобы ваши дети могли их понять.
Информируйте детей и усильте ежедневные профилактические мероприятия
- Родители и опекуны играют важную роль в обучении детей принципам гигиены. Объясните вашему ребёнку, что мытьё рук поможет сохранить их здоровье и предотвратить распространение вируса среди окружающих.
- Будьте хорошим примером для подражания — если вы часто моете руки, то и у ваших детей будет больше шансов сделать то же самое.
- Сделайте мытьё рук семейным занятием.
Помогите своему ребёнку оставаться активным
- Поощряйте вашего ребёнка играть на свежем воздухе — это здорово для физического и психического здоровья. Прогуляйтесь с ребёнком или покатайтесь на велосипеде (но соблюдайте принципы социального дистанцирования — от автора перевода).
- Находясь дома, в течение дня найдите время для занятий физическими упражнениями (например, сделайте растяжку, приседания, потанцуйте и так далее), чтобы помочь своему ребёнку оставаться здоровым и сосредоточенным.
Помогите своему ребёнку оставаться на связи
- Помогите ему связаться с его друзьями и родственниками по телефону или видеочату.
- Пишите открытки или письма членам вашей семьи, которых нет возможности посетить.
- В некоторых школах и некоммерческих организациях могут быть доступны материалы для социального и эмоционального обучения вашего ребёнка. Проверьте, есть ли в вашей школе или у учителей советы и рекомендации, которые помогут удовлетворить социальные и эмоциональные потребности вашего ребёнка.
«Оставайтесь здоровыми и берегите друг друга», — от автора перевода.
Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Белуруси статьи:
- Как коронавирус захватывает клетки организма.
- Как правильно самому сделать и использовать защитные тканевые маски для лица
- Почему ограничение личных контактов — лучший способ снизить распространение коронавируса (и в чём разница между карантином и изоляцией)
Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответ — мы найдём!
Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы — медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер +375 44 763 68 69.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.