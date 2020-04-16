Как поддержать детей и их здоровье во время пандемии. Уроженец Слуцка, живущий в Канаде, перевёл для земляков полезную статью

Давид Кантровиц перевёл для «Кур'ера» рекомендации и инструкции сетевого ресурса Американского центра по борьбе и предотвращению заболеваний, которые касаются детей.



Стоит сразу отметить, что, судя по имеющимся данным, дети не подвержены большему риску заболеть COVID-19, чем взрослые. Несмотря на то, что были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 среди детей и младенцев, взрослые продолжают составлять подавляющее большинство среди заболевших на сегодняшний день.

Симптоматика заболевания COVID-19 у детей

Проявление симптомов COVID-19 у детей схоже с теми, которые также наблюдаются и у взрослых людей. Особенность в большинстве случаев заключается в том, что у детей с подтверждённым диагнозом COVID-19 симптомы заболевания проявляются слабее. Известные симптомы у детей очень похожи на обычную простуду — это жар, насморк и кашель. Также есть сообщения о наблюдении у больных рвоты и диареи.

На этот момент точно не известно, подвержены ли определённые категории детей, например, такие как дети со слабым здоровьем, нуждающиеся в повышенном уходе и внимании, или дети с другими серьёзными болезнями.

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Примите меры, чтобы защитить ваших детей и других людей от заражения

Вы можете уберечь своих детей и помочь остановить распространение COVID-19, выполняя те же инструкции, что и каждый, чтобы оставаться здоровым. Учите своих детей делать то же самое, а именно:

Часто мойте руки (не менее 20 секунд — от автора перевода), используя мыло и воду или спиртосодержащее дезинфицирующее средство для рук.

Избегайте больных людей (кашляющих и чихающих).

Ежедневно чистите и дезинфицируйте (используйте тряпку с мылом, если нет других средств — от автора перевода) часто используемые поверхности в местах общего пользования (например, столы, стулья с жёсткой спинкой, дверные ручки, выключатели света, пульты дистанционного управления, ручки, столы, туалеты, раковины и так далее).

При необходимости постирайте вещи, включая моющиеся плюшевые игрушки.

Следуйте инструкциям производителя. Если возможно, стирайте вещи, используя самую горячую воду, и полностью высушивайте их. Грязное бельё больного человека можно стирать с вещами неинфицированных людей.

Ограничить время с другими детьми

Практикуйте социальное дистанцирование

Ключом к замедлению распространения COVID-19 является максимально возможное ограничение контакта с другими детьми и взрослыми. Пока школа закрыта, ваши дети не должны встречаться с детьми из других семей. Если дети играют вне своего дома, очень важно, чтобы они держали дистанцию не менее 2-х метров от любого другого человека или ребёнка, не проживающего с ними в их собственном доме или квартире.

Но не стоит забывать, что детям очень важно общение, особенно в условиях социального дистанцирования. Следовательно, стоит не просто разрешить, но и способствовать поддержанию связи ваших детей со своими сверстниками и родственниками посредством телефонных звонков и видеочатов, но, безусловно, под вашим надзором.

Мойте чаще руки

Следите за тем, чтобы дети практиковали ежедневные профилактические действия, такие как частое мытьё рук с мылом и водой в течение не менее 20 секунд. Это правило особенно важно соблюдать по возвращении домой после посещения общественных мест.

Измените ваши планы на каникулы и откажитесь от ненужных поездок

Пересмотрите ваши планы на каникулы и планы на путешествия, и если они включают в себя несущественные и необязательные поездки, то такие планы стоит пересмотреть и откорректировать.

Встречи и совместное времяпровождение детей в группах может поставить участников и их родителей под угрозу. Важно осознавать, что несмотря на то, что у большинства заболевших COVID-19 детей чаще наблюдаются только лёгкие симптомы, они всё же могут передать этот вирус другим людям, включая людей старшего возраста и тем, кто имеет серьёзные хронические заболевания. Эти люди могут быть подвержены более высоким рискам и осложнениям при попадании вируса в их организм.

Ограничьте время, которое проводят ваши дети с пожилыми людьми и людьми с серьёзными хроническими заболеваниями

Пожилые люди и люди, которые имеют серьёзные хронические болезни (такие как диабет, астма, болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, иммунодефицита, ожирения, хронической болезни почек и проблем с печенью — от автора перевода), подвергаются наибольшему риску тяжёлого протекания болезни COVID-19.

В связи с вышеизложенным помните:

Если у вас в доме есть люди, которые находятся в повышенной группе риска, описанной выше, стоит обязательно рассмотреть дополнительные меры предосторожности, чтобы отделить вашего ребёнка от этих людей.

Если обстоятельства не позволяют вам оставаться дома со своим ребёнком на время продлённых каникул, то тщательно продумайте, кто из ваших близких может лучше всего обеспечить уход за ребёнком. Помните: если у вас нет выбора и вы вынуждены обратится за помощью по уходу за ребёнком к людям, находящимся в группе риска, например, таким как дедушки или бабушки или людям с хроническими заболеваниями, то в обязательном порядке ограничьте контакты ваших детей с посторонними людьми, чтобы не подвергать тех, кто будет ухаживать за вашими детьми большим рискам.

Подумайте о том, чтобы отложить визиты или поездки в гости к пожилым членам вашей семьи. Лучше наладить с ними виртуальную связь, позвонить им или написать письмо и отправить его по почте.

Дети от 2 лет и старше должны носить маски или лицевые повязки из плотной хлопчатобумажной ткани

Дети в возрасте от 2 лет и старше должны носить маску, закрывающую нос и рот, когда они находятся вне дома. Это дополнительная мера общественного здравоохранения, которую люди должны соблюдать, чтобы уменьшить распространение COVID-19, в дополнение к социальному дистанцированию, частому мытью рук и другим ежедневным профилактическим мерам (а не вместо этого).

В отличие от специальной (не хирургической, а так называемой N95 — от автора перевода) маски, лицевая повязка не предназначена для защиты пользователя от заражения, но может предотвратить распространение вируса от пользователя к другим людям. Это особенно важно в ситуации, когда заражённый человек ещё или вовсе не проявляет симптомов.

Держите детей здоровыми

Следите за своим ребёнком и обращайте ваше внимание на любые признаки заболевания

Если вы заметили какие-либо признаки заболевания, соответствующие симптомам COVID-19, особенно таким как жар, сухой кашель или одышка, позвоните без промедления к врачу и держите ребёнка дома, вдали от других домочадцев, насколько это возможно. Следуйте указаниям врачей и органов власти в тех вопросах, которые касаются выполнения необходимых шагов при обнаружении заболевания.

Следите за признаками стресса у вашего ребёнка

Некоторые общие изменения, на которые следует обратить ваше внимание: чрезмерное беспокойство или грусть, отсутствие аппетита, сонливость или, наоборот, отсутствие сна, а также трудности с вниманием и концентрацией.

Найдите время, чтобы поговорить со своим ребёнком или подростком о вспышке COVID-19. Отвечайте на их вопросы и делитесь фактами о пандемии таким образом, чтобы ваши дети могли их понять.

Информируйте детей и усильте ежедневные профилактические мероприятия

Родители и опекуны играют важную роль в обучении детей принципам гигиены. Объясните вашему ребёнку, что мытьё рук поможет сохранить их здоровье и предотвратить распространение вируса среди окружающих.

Будьте хорошим примером для подражания — если вы часто моете руки, то и у ваших детей будет больше шансов сделать то же самое.

Сделайте мытьё рук семейным занятием.

Помогите своему ребёнку оставаться активным

Поощряйте вашего ребёнка играть на свежем воздухе — это здорово для физического и психического здоровья. Прогуляйтесь с ребёнком или покатайтесь на велосипеде (но соблюдайте принципы социального дистанцирования — от автора перевода).

Находясь дома, в течение дня найдите время для занятий физическими упражнениями (например, сделайте растяжку, приседания, потанцуйте и так далее), чтобы помочь своему ребёнку оставаться здоровым и сосредоточенным.

Помогите своему ребёнку оставаться на связи

Помогите ему связаться с его друзьями и родственниками по телефону или видеочату.

Пишите открытки или письма членам вашей семьи, которых нет возможности посетить.

В некоторых школах и некоммерческих организациях могут быть доступны материалы для социального и эмоционального обучения вашего ребёнка. Проверьте, есть ли в вашей школе или у учителей советы и рекомендации, которые помогут удовлетворить социальные и эмоциональные потребности вашего ребёнка.

«Оставайтесь здоровыми и берегите друг друга», — от автора перевода.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Белуруси статьи:

Как коронавирус захватывает клетки организма. Как правильно самому сделать и использовать защитные тканевые маски для лица Почему ограничение личных контактов — лучший способ снизить распространение коронавируса (и в чём разница между карантином и изоляцией)

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