Жители Беларуси, в том числе и Слуцка, собрали медикам для борьбы с коронавирусом около 850 тысяч рублей

По состоянию на 15.44 в четверг, 16 апреля, на трёх платформах по сбору средств для белорусских больниц накопилось 685 375 рублей.

Эта сумма — без учёта денег, которые поступают на благотворительные счета Министерства здравоохранения и медучреждений страны.

Кампании по срочной помощи в борьбе с COVID-19 от MolaMola

Все кампании в разделе COVID-19 на платформе MolaMola собрали уже более 400 тысяч белорусских рублей.



Проект «Коронавирус: средства защиты для соцработников и пожилых»

Социально-благотворительное учреждение «ИменаМедиа» уже давно собирает деньги — с самого начала вспышки коронавируса в Беларуси. Люди пожертвовали 224 073 рубля. Обновлено в 15.44: пока готовилась публикация, сумма увеличилась до 382 781 рубля.

Краудфандинг «Улей»

Команда Улья создала два проекта в помощь Копыльской больнице (первый проект, второй проект). Они успешно собрали 46 389 рублей.

Реклама

Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответ — мы найдём! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер +375 44 763 68 69.