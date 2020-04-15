Власти «урезали» школьную программу для последней четверти. Как рекомендуют работать учителям

Весенние каникулы у школьников должны были пройти с 30 марта по 5 апреля. Но из-за ситуации с коронавирусом их дважды продлевали на неделю. При этом учебный год должен закончиться 30 мая. В итоге 4-я четверть будет длиться шесть недель вместо стандартных восьми. Из-за этого часы на изучение определённых тем учителям придётся сокращать.

Национальный институт образования опубликовал методические рекомендации для учителей, которые преподают в начальных и старших классах, чтобы за это время пройти все темы и выполнить учебные программы.

Из этих рекомендаций следует, что на одни темы стоит выделить меньше часов, чем планировалось, другие нужно будет объединить и изучить за один урок. Также придётся отказаться от некоторых контрольных работ и от занятий по систематизации и обобщению изученного материала.

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Вот некоторые примеры:

ученикам 7-х классов придётся изучить раздел физики «Работа. Мощность. Энергия» за 8 часов вместо предусмотренных 12-ти;

школьникам, которые учатся в 8 классах, не придётся писать контрольную работу по теме «Системы и совокупности квадратных неравенств»;

ученикам 9-х классов предстоит за один урок изучить строение мочевыделительной системы и строение нефрона, что обычно изучается за два часа;

ученики 10-го класса должны изучить тему «Уладзімір Караткевіч» (белорусская литература) за семь часов вместо запланированных восьми;

темы, которые касаются причастия и деепричастия, их образования и употребления, а также наречия, его образования и степеней сравнения (белорусский язык) рекомендуют изучить на одном уроке.

В целом «сокращение» произойдёт по всем предметам во всех классах. С полным списком рекомендуемых изменений можно ознакомиться здесь.