Спрятаться от пандемии и засадить огород. Топ-5 самых дешёвых домов с участками под Слуцком

На фоне пандемии коронавируса сезон отпусков «у моря» в этом году может и не наступить. Всё больше жителей страны задумываются о самоизоляции в деревне, а заодно и о посадке огорода. «Кур'ер» посмотрел, какие самые недорогие дома с участками предлагают kufar. by и realt.by.

В ТЕМУ. Личный опыт. Как купить домик в деревне под Слуцком

1. Дом в деревне Болотчицы

За деревянный дом площадью 30 м2 и участок в 15 соток владелец просит 2100 рублей (примерно $ 856 — в эквиваленте по курсу Нацбанка на 15 апреля). В доме две комнаты и кухня. Больше ничего не указано.

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2. Дом в деревне Болотчицы

За этот дом просят 4500 рублей (примерно $ 1834). Продавец указал, что участок — 25 соток, есть сад, колодец. Предлагается также обмен, а ещё возможна продажа в рассрочку.

3. Дом в деревне Греск

За деревянный дом просят 7115 рублей (примерно $ 2900). Площадь участка — 25 соток.

Продавец так описывает дом и участок: «Есть возможность постоянной регистрации. Удобная планировка. В доме одна комната, кухня, прихожая. Материал стен — дерево, окна — деревянные. Газопровод центрального действия вдоль улицы. Электричество рядом с домом. Вода — колодец в 20 метрах от дома. Отопление печное.

На участке плодоносящий сад. Живописные места. Развитая инфраструктура: школа, сбербанк, почта, магазин. Хорошие подъездные пути — асфальт до дома. Транспортное сообщение — маршрутка Минск-Копыль, автобусы до Слуцка 3 раза в день".

4. Дом в агрогородке Мелешки

За дом в 6 км от Слуцка просят 7361 рубль (примерно $ 3000). Площадь участка — 25 соток.

Продавец указал: «До Слуцка ходит рейсовый автобус 3 раза в день. Развитый населённый пункт: школа, детский сад, Дом культуры, почта, банк, амбулаторная аптека, несколько магазинов. Дом 6×10, сруб. Отопление печное, вода — колодец, по улице газ. Состояние дома — по-деревенски жилое.

Участок огорожен, на нём расположен погреб и сарай, хороший сад, асфальтированный подъезд. Рядом за деревней лес, в 2,5 км от дома — озеро для летнего отдыха".

5. Дача в деревне Працевичи

За деревянную дачу просят 6000 рублей (примерно $ 2446). Площадь участка — 16 соток. В доме две комнаты. Больше ничего не указано.

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