Где и кому в Слуцке можно сделать тест на коронавирус

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Где и кому в Слуцке можно сделать тест на коронавирус
Фото: пресс-служба Минздрава

На фоне роста зарегистрированных случаев коронавируса случчан по-прежнему волнуют одни и те же вопросы: в каком случае делают анализ, где его сдать и проверяют ли на COVID-19 детей? «Кур`ер» собрал актуальные ответы в одном тексте.

Кому делают тесты?

Общедоступной информации о том, кому делают тест на коронавирус, немного. Елена Богдан, замминистра здравоохранения Беларуси, обозначила три основные позиции:

  • В первую очередь тесты делают людям с пневмонией, у кого болезнь протекает в тяжёлой и среднетяжёлой форме.
  • На COVID-19 проверяют тех, кто вернулся из-за рубежа. Если они находятся в самоизоляции и чувствуют какие-либо симптомы болезни, то они должны пройти тест.
  • Проверяют людей, которые контактировали с пациентами с инфекцией (контакты первого уровня).

На самом деле критериев для анализа на коронавирус существует намного больше. Они собраны в едином служебном документе, который доступен только для специалистов.

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Где берут анализ?

В Слуцке мазок для обследования на коронавирус берут в инфекционном отделении. Затем образцы отправляют в лабораторию в Минск.

«В социальных сетях случчане часто пишут и возмущаются, что в нашем городе нет тестов на коронавирус. Хотелось бы донести до людей правильную информацию. Конечно, самих тестов нет, но это не означает, что не проводится работа. Ежедневно в Слуцке берут анализы, которые доставляются в лабораторию в Минск. В целом на сегодняшний день тестов по республике хватает в полном объёме», — отметил Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

Делают ли тест на коронавирус детям?

Если есть показания, тесты на коронавирус проводятся всем вне зависимости от возраста.

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