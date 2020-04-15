В Гомеле суд вынес решение по делу учительницы, которая чуть не оторвала ухо девочке из 3-го класса

В среду, 15 апреля, суд Советского района Гомеля вынес решение по уголовному делу теперь уже бывшего педагога младших классов, которая на уроке потянула за ухо третьеклассницу. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы.

47-летнюю Татьяну П. (после инцидента женщина была уволена из учебного заведения) признали виновной в причинении лёгкого телесного повреждения. Суд приговорил её к штрафу в размере 70 базовых величин (1890 рублей), сообщает TUT.BY.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

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Напомним, инцидент в гимназии № 71 произошёл 21 января 2020 года. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию.

Это не первый скандал в гомельских школах. В школе № 15 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.