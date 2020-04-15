ФК «Слуцк» сыграет на выезде против солигорского «Шахтёра». Прогноз на матч

В пятницу, 17 апреля, в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против солигорского «Шахтёра». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 19.30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Шахтёр» (Солигорск). Солигорчане немного «завязли» на старте чемпионата и упустили свои возможности для набора очков. Как минимум об этом говорит последняя ничья со «Смолевичами», где «горняки» переиграли своего оппонента и даже попали в перекладину, но разжиться тремя очками так и не смогли.

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Статистика у «Шахтёра» также не безупречна: за 4 матча команда дважды забивала своим соперникам и один раз пропускала. В турнирной таблице команда находится пока внизу — на 12-й строчке. На матч со «Слуцком» команда явно настраивается решительно, но удастся ли солигорчанам на правах фаворита выиграть в предстоящей встрече — большой вопрос, так как «Слуцк» на данный момент демонстрирует весьма неплохую игру.

ФК «Слуцк». Случчане хоть и понемногу, но набирают очки тур за туром. В последнем матче с «Витебском» «бело-синие» пропустили первыми, но, проявив характер, смогли сравнять счёт и чуть было не вышли победителями в этом матче, однако счёт так и остался ничейным — 1:1.

Как бы парадоксально это ни звучало, но «бело-синие» на старте чемпионата забили больше, чем какая-либо другая команда. Да, в матчах с участием «Слуцка» было множество реализованных пенальти, однако факт есть факт.

Ожидания от матча. В 5-м туре в матче с участием «Слуцка» и «Шахтёра», скорее всего, не будет много забитых голов и исход встречи решит один, максимум два мяча. Много игрового времени, предположительно, будет отдано на борьбу за территориальное преимущество и владение мячом.

Прогноз на матч. Тотал меньше 2.5, коэффициент — 1.73.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.